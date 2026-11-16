Crearán un grupo especializado de Policía judicial por desmanes en partido del Deportes Quindío

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Armenia

La noche del domingo 15 de noviembre se generó un ambiente de tensión ante la derrota del Deportes Quindío con el Real Cartagena en el Estadio Centenario de Armenia.

El partido inició sobre las 8:10 de la noche con alta afluencia de personas apoyando al equipo quindiano, sin embargo, se tornó a un ambiente de vandalismo cuando le fue anulado un gol al Deportes Quindío por un fuera de lugar.

La situación originó en que los hinchas de la tribuna norte del estadio ingresaran al estadio por lo que las autoridades oportunamente contuvieron la ocupación indebida, sin embargo, la alteración de orden público se trasladó a las afueras del estadio donde la emprendieron contra vehículos institucionales.

Inicialmente, el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez indicó que como administración municipal a raíz de los hechos delincuenciales registrados en medio del encuentro deportivo solicitan la plena identificación e individualización de los responsables de estos actos reprochables.

“La Alcaldía de Armenia teniendo en cuenta la situación sucedida ayer, los hechos vandálicos, los hechos delincuenciales que atentaron contra la vida de los asistentes al partido del Deportes Quindío y Real Cartagena, está solicitando desde ya se haga la plena identificación e individualización, se recojan los elementos materiales para que la policía desde su competencia, la fiscalía desde su competencia empiecen a judicializar”, indicó.

Añadió: “Dar las órdenes de captura pertinentes por el atentado contra estos asistentes al partido que eran niños, niñas, personas con movilidad reducida y los mismos hinchas del partido. También se afectaron bienes públicos y privados”.

Del mismo modo, la coronel Martha Liliana García comandante encargada de la Policía en el departamento manifestó que en medio de los desmanes resultaron lesionados tres policías y tres vehículos institucionales vandalizados.

“En la noche anterior tuvimos durante el evento deportivo celebrado en nuestro estadio Centenario con el Quindío y el Real Cartagena, tres policiales lesionados y tres vehículos institucionales vandalizados”, manifestó.

También dijo: “Por eso este comando ha ordenado crear un grupo especializado de policía judicial e inteligencia para realizar el análisis de todos los videos y fotografías que tenemos de estos delincuentes y principalmente presentar ante la Fiscalía General de la Nación durante esta semana el informe final para iniciar con el proceso judicial en contra de ellos”.

Dijo que desde el comando han determinado crear un grupo de policía judicial para avanzar en el proceso judicial contra dichos responsables.

Es de anotar que para este partido en el marco de la comisión local de fútbol se había establecido la prohibición del ingreso de barra visitante.