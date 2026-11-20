El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena ordenó adoptar medidas urgentes para garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en el Centro de Detención Transitoria Bellavista, en Cartagena, Bolívar, luego de resolver una acción de tutela presentada por la Defensoría del Pueblo.

La decisión se dio tras comprobar las condiciones de vulnerabilidad de la población detenida, relacionadas con el hacinamiento, las deficiencias en el suministro de alimentos, las dificultades para acceder a servicios médicos y las condiciones inadecuadas de salubridad.

Entre las órdenes impartidas, el Tribunal dispuso que el Distrito de Cartagena garantice el suministro suficiente y diario de alimentos para todas las personas recluidas en este centro de detención.

Asimismo, ordenó al Departamento Administrativo Distrital de Salud, a la ESE Hospital Local de Cartagena y a las EPS vinculadas a diseñar e implementar un plan de brigadas mensuales que permita brindar atención integral en salud a esta población.

Las entidades también deberán presentar un informe sobre las acciones adelantadas para cumplir las disposiciones establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-122 de 2022.

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