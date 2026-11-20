La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido Martín, recorrió San Antero, Córdoba, para liderar la entrega del proyecto integral al Consejo Comunitario Manuel Zapata Olivella, con una cofinanciación superior a $700 millones.

Cien familias afrodescendientes, cuentan ahora con recursos para impulsar una ganadería ancestral y sostenible. El proyecto beneficia a 282 personas afrodescendientes, entre ellas 148 mujeres rurales, e incluye 52 bovinos, maquinaria, herramientas, materiales para cercados, equipos de lechería e insumos para la nutrición y sanidad animal.

La ganadería ancestral y sostenible combina saberes tradicionales de los pueblos indígenas con prácticas modernas de regeneración ambiental. Su propósito es producir carne y leche mientras se protege el suelo, el agua y la biodiversidad.

Además, la iniciativa productiva fortalecerá las capacidades de las familias, ampliará sus oportunidades de ingresos y avanzará hacia un modelo económico propio, con el liderazgo de las mujeres rurales.

Durante la entrega, la directora de la entidad destacó que esta iniciativa responde a un compromiso con las comunidades que esperaban el acompañamiento del gobierno para poner en marcha sus proyectos productivos.

“A estas familias las ilusionaron hace más de un año con unas iniciativas comunitarias. Hoy, en tan poco tiempo al frente de la Dirección General, les estamos cumpliendo con las herramientas para que puedan producir y dignificar sus vidas. Porque en la Agencia Nacional de Tierras y en la Patria Milagro, la palabra sí se cumple”, expresó la directora.

Saldando deudas históricas con las comunidades étnicas

El Campo Milagro del presidente Abelardo de la Espriella seguirá trabajando de la mano de las comunidades étnicas, con la entrega de iniciativas productivas que reconocen el valor de los saberes ancestrales, promueven la autonomía de las familias y contribuyen a producir más alimentos para Colombia.