Montería

La Alcaldía de Montería informó que programó varios cierres totales de calzada y pasos peatonales controlados para el desarrollo de las Fiestas del Río 2026. Las medidas se aplicarían en distintos horarios entre el viernes 20 y el sábado 28 de noviembre.

De acuerdo con lo establecido, la Avenida Primera tendrá cierres en dos tramos, según el evento. “También habrá restricciones en la Avenida Circunvalar y la carrera 2ª, mientras que en la margen occidental del río Sinú se habilitará un paso peatonal controlado para Rap al Río”, detalló la administración municipal.

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Cabe recordar que las Fiestas del Río se celebran tradicionalmente en el mes de junio. Sin embargo, fueron reprogramadas para noviembre por la emergencia que dejaron las inundaciones en la ciudad tras el paso del frente frío.

Viernes, 20 de noviembre - Concierto de Imposición de Bandas:

Según las autoridades, habrá cierre total de la Avenida Primera entre las calles 34 y 37, “desde las 4:00 p. m. del viernes 20 hasta las 3:00 a. m. del sábado 21. La ruta alterna propuesta conecta las calles 34 y 37 por la carrera 3”.

Sábado, 21 y domingo 22 de noviembre - Tropical Fest y Rap al Río:

Para Tropical Fest se cerraría totalmente la Avenida Primera entre las calles 24 y 32, “desde las 2:00 p. m. del sábado 21 hasta las 2:00 a. m. del domingo 22. El desvío propuesto conecta las calles 24 y 32 por la carrera 5”.

Asimismo, sostuvo que “habrá paso peatonal controlado en la carrera 3W, entre las calles 32A y 36, de 4:00 a 10:00 p. m.”.

Martes 24, miércoles 25 y viernes 27 de noviembre, actividades en el teatrino de la Ronda del Sinú:

En las tres jornadas habrá paso peatonal controlado en la Avenida Primera, entre las calles 26 y 29, de 4:00 a 8:00 p. m. “El plan de manejo de tránsito indica que esta medida no requiere desvíos”, precisó la Alcaldía de Montería.

Miércoles, 25 de noviembre, Fandango del Río:

Se aplicaría un cierre total en la carrera 2, entre la calle 62B y la Avenida Circunvalar, de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.

Jueves, 26 de noviembre, Comparsas de las Fiestas del Río y concierto de Reina Cultural:

“Para las comparsas, el plan contempla el cierre total de la Avenida Circunvalar entre la Glorieta de la Vida y el Puente Metálico, así como un tramo de la Avenida Primera hasta la calle 37”, señaló la Alcaldía de Montería.

Asimismo, informó que “para el concierto de Reina Cultural, se cerrará totalmente la Avenida Primera entre las calles 34 y 37, desde las 4:00 p. m. del jueves 26 hasta las 3:00 a. m. del viernes 27. La ruta alterna propuesta pasa por las calles 34 y 37 y la carrera 3ª”.

Sábado 28 de noviembre, Concierto de Elección de la Reina del Río:

La Avenida Primera volverá a cerrarse entre las calles 34 y 37, “desde las 4:00 p. m. del sábado 28 hasta las 3:00 a. m. del domingo 29. El plan propone el mismo desvío por la carrera 3ª, entre las calles 34 y 37”, concluyeron las autoridades.