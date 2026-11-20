El príncipe Harry dio su visto bueno a Robert Pattinson como el nuevo agente 007.

¿Qué dijo el príncipe Harry?

Durante su aparición el viernes en el programa diurno “This Morning”, el miembro de la familia real británica, quien recientemente regresó al Reino Unido junto a su esposa Meghan y sus dos hijos, fue consultado por los presentadores Dermot O’Leary y Alison Hammond sobre a quién prefería: a James Bond o a la saga de “Misión: Imposible”.

“Eh, James Bond, cien por cien”, respondió Harry. “Quiero asegurarme de que esté en buenas manos”, agregó.

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Al preguntársele qué opina sobre Robert Pattinson, estrella de “Batman”, que toma el relevo de Daniel Craig en la franquicia, el miembro de la realeza comentó: “Me parece una buena idea. Tengo muchas ganas de ver la película”.

¿Cuándo se conoció la noticia?

Amazon MGM Studios causó un gran revuelo en internet esta semana al presentar a Pattinson como su nuevo superespía, tras meses de búsqueda.

¿A quién se impuso Pattinson?

Según se informa, Pattinson se impuso a otros candidatos, entre ellos Jack Lowden, protagonista de la serie “Caballos lentos”; Callum Turner, de “Los amos del aire”; y Josh O’Connor, de “The Crown”, para hacerse con el papel.

¿Quién la dirigirá y escribirá?

La nueva película, que aún no tiene título, tiene previsto su estreno para 2028 y será dirigida por Denis Villeneuve, responsable de “Duna”. El guion es obra de Steven Knight, creador de la serie “Peaky Blinders”.

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¿Quién más de la familia real le dio su visto bueno?

El príncipe Harry no fue el único miembro de la realeza que dio su visto bueno a Pattinson. Poco después de que Amazon anunciara la elección, la cuenta oficial de la familia real británica en X también se pronunció con el siguiente mensaje: “Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, señor Bond”.

¿Sobre qué más habló Harry?

En el programa “This Morning”, Harry, hijo de Carlos, también habló sobre su regreso al Reino Unido desde California, donde ha residido desde que decidió “dar un paso atrás” en sus funciones reales en 2020. “Es estupendo estar de vuelta en casa; me estoy adaptando al clima invernal, lo cual también es agradable. Lo echaba un poco de menos”, comentó.

“Siempre resulta interesante observar las cosas desde fuera cuando vives en el extranjero; ves todo tipo de sucesos. Pero, ahora que he vuelto, todo me resulta muy familiar y parecido. Es evidente que ha habido muchos cambios, pero en lo que respecta a Londres y al Reino Unido, este es mi hogar”, agregó.