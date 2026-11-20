PREMIOS BILLBOARD DE LA MÚSICA LATINA 2021 -- Pictured: Wilfrido Vargas backstage at the Watsco Center in Coral Gables, FL on September 23, 2021 -- (Photo by: Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) / Telemundo

El músico, compositor, arreglista y director de orquesta dominicano Wilfrido Vargas fue condenado por los derechos de autor de la canción “El baile del perrito” y anunció que apelará la sentencia.

¿Dónde comunicó la noticia?

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, el merenguero escribió:

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¿Qué dijo Wilfrido Vargas?

“Wilfrido Vargas y Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L. informan que interpondrán formal recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia dictada en relación con la canción ‘El Baile del Perrito’. La decisión no es firme y su ejecución quedará suspendida mientras la Corte de Apelación conoce el recurso”.

Agregando que “Wilfrido Vargas y su empresa discrepan respetuosamente de la decisión, por entender que no refleja la forma en que la obra fue concebida, dirigida y producida. Confían en que la Corte de Apelación examinará nuevamente los hechos y las pruebas con la profundidad que el caso requiere”.

“Respeto la trayectoria del maestro Juan Valdez. Esta diferencia la resolverán los tribunales, y en ese ámbito la vamos a defender con serenidad”, expresó Wilfrido Vargas.

Aclarando que “‘El Baile del Perrito’ forma parte del repertorio emblemático de Wilfrido Vargas, quien la ha llevado a escenarios de todo el mundo a lo largo de una carrera de décadas como productor, músico y compositor que ha contribuido a la proyección internacional del merengue dominicano”.

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Finalmente, “El artista agradece las muestras de cariño y respaldo del público dominicano y de sus seguidores en el exterior. Por respeto al proceso judicial en curso, no se ofrecerán declaraciones adicionales sobre el fondo del caso hasta que la Corte se pronuncie”.

¿Cuándo fue demandado?

En febrero de 2024, Juan Valdez Ybet demandó al artista conocido por éxitos como “El africano”, “Abusadora”, “El comején” y “Por la plata baila el perro”, reclamando la autoría de dicha canción.