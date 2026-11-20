La actriz estadounidense Anne Hathaway ya es oficialmente madre de tres hijos.

¿Quién es su padre?

Hathaway, de 43 años, le dio la bienvenida a su tercer bebé junto a su esposo, Adam Shulman.

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¿Quiénes son sus otros hijos?

El nuevo integrante de la familia se suma a sus hijos Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6.

¿Cuándo anunció la noticia de su embarazo?

La protagonista de “El diablo viste a la moda 2″ compartió por primera vez la emocionante noticia de que esperaba a su tercer hijo el viernes 19 de junio.

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Hathaway lucía un vestido blanco vaporoso mientras entraba en el encuadre con los brazos frente a su vientre.

Mientras sonaba la canción “Baby I’m Yours”, de Barbara Lewis, Hathaway bajó los brazos para dejar al descubierto su barriga. Sonrió, se abrazó el vientre y salió corriendo del encuadre. “x Baby, I’m yours x”, escribió en la descripción de la publicación.

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¿Qué dijo de su embarazo?

Durante una entrevista con CBS Mornings, dijo: “Estamos encantados, rebosantes de alegría, pero en lo que realmente nos estamos centrando ahora mismo es en disfrutar de esta etapa en la que todavía somos una familia de cuatro”.

“Porque todo va a cambiar para nosotros, pero sobre todo va a cambiar para nuestros hijos. Estamos a punto de cruzar juntos este hermoso umbral. Así que, básicamente, estoy aprovechando para disfrutar al máximo de cómo es nuestra vida tal como estamos ahora; mis hijos ya son más grandes, ¿sabes? Tienen 10 y casi 7 años, así que llevamos un tiempo siendo este núcleo familiar. Y, si todo sale bien, ¡toco madera!, eso va a cambiar", agregó.