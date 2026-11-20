Medellín

Antioquia será el escenario del comienzo del Hay Festival en el país, con una programación entre el 21 y el 27 de enero con actividades en Jericó y Medellín.

Las actividades harán parte de la celebración de Gabriel García Márquez en el año de su centenario y el anuncio de la lista Medellín39.

En total serán más de 66 actividades, en las que participarán más de 40 escritores, pensadores, cineastas y músicos.

Festival Comunitario y Juvenil

La programación iniciará el 21 de enero con el Hay Festival Comunitario en Jericó, que ofrecerá 22 talleres y encuentros en veredas, instituciones educativas y el pabellón central del Parque Principal.

Las actividades incluyen talleres de ilustración, exploración de aves, tinta de café y estampado botánico.

También se tiene previsto el Hay Festival Joven, que tendrá actividades como El Jardín de las Ideas; la plataforma de la Red de Jóvenes del Cartama y Comfama ofrecerá diferentes actividades para personas de 14 a 28 años.

En este encuentro de la juventud se tendrá una conversación sobre cómo imaginar futuros posibles para el Suroeste.

Habrá un encuentro de Giuseppe Caputo con jóvenes y un taller de periodismo con Jacobo García.

En total se tienen previstos 53 eventos en esta localidad del suroeste del departamento, entre conversatorios, conciertos, proyecciones, talleres, clubes de lectura y encuentros.

Hay Festival Jericó

Este festival en el Suroeste tendrá una jornada que abrirá el viernes 22 de enero con la premiación de la séptima edición de Antioquia Reimaginada, el concurso de cuento de Comfama en alianza con la Fundación Secretos para Contar.

Luego será la proyección del documental La casa, dirigido por Eva Villaseñor, en el que Gonzalo y Rodrigo García Barcha vuelven por primera vez a la casa de Ciudad de México donde su padre escribió Cien años de soledad.

El cierre de la jornada estará a cargo de Filarmed con María Isabel Díez, una propuesta que celebra la riqueza musical de Antioquia por medio del concierto Sonidos de nuestra tierra.

El sábado la programación incluye los conversatorios de Héctor Abad Faciolince, Giuseppe Caputo y los Corraleros de Majagual.

Ese día también habrá charlas sobre literatura, cine, periodismo, economía, inteligencia artificial y cultura.

El domingo, 24 de enero, cerrará la programación de Jericó con una celebración al centenario del nacimiento de Gabriel García Márquez con un encuentro y visiones de Héctor Abad Faciolince, Laura Mora y Juan Villoro.

También se proyectará la película La Sinfonía de los Bichos Raros, creación musical de Puerto Candelaria, y la presentación de “Hola, mami, quiubo, mija”, de Claudia Palacios.

Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Festival, dijo que “empezar el año en Jericó y seguir en Medellín es volver a la idea con la que nació el Festival: la literatura no ocurre solo en las grandes salas, ocurre donde la gente se sienta a escuchar”.

Hay festival en Medellín.

Luego de Jericó, las actividades del Hay Festival se desplazan a Medellín, donde se destaca que en 2027 será Capital Mundial del Libro, designación de la UNESCO.

El Hay Festival Forum Medellín recibirá a Julieta Venegas, de México; Santiago Roncagliolo, de Perú; Diamela Eltit, de Chile; y a las escritoras españolas Lana Corujo y Julia Navarro, que conversarán sobre literatura, sociedad y creación.

La decimocuarta edición del Hay Festival Forum Medellín se realizará el 26 y 27 de enero del 2027 con 13 actividades en la Biblioteca Pública Piloto, la Plazoleta SURA del Monumento a la Vida, el Teatro SURA – Otrabanda Suramericana y la Biblioteca San Germán.

El próximo 27 de enero se presentará la lista Medellín39, que configurará la selección de 39 de los mejores escritores de ficción menores de 40 años de América Latina.

Cristina Fuentes La Roche concluyó que “la presentación de Medellín39 el año en que es Capital Mundial del Libro no es una coincidencia feliz. Una ciudad que lee, que tiene bibliotecas llenas y que se interesa por quienes empiezan a escribir es el lugar natural para anunciar a la próxima generación de escritores latinoamericanos”.