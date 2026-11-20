Barbosa- Antioquia

Las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida con signos de violencia en zona rural del municipio de Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá. La víctima fue identificada como Luis Fernando Zapata Jaramillo. Según las fuentes consultadas, se trata del hijo de Teresa Jaramillo, alias “La Tía”, condenada en septiembre de 2025 a cuatro años de cárcel al aceptar tener nexos con el Clan del Golfo en el norte y Bajo Cauca.

Según el reporte de las autoridades, Zapata fue hallado en zona boscosa de la vereda La Herradura la tarde de este jueves 19 de noviembre. El informe indica que fue hallado con signos de violencia e impactos de bala.

Esta persona había desaparecido el pasado martes 17 de noviembre junto a otro joven y fueron vistos por última vez en la vereda La Herradura. Desde ese momento no se había vuelto a saber nada de ellos, por lo que, mediante una publicación en redes sociales, la familia había advertido no saber de su paradero.

Caracol Radio conoció de diferentes fuentes que esta persona fue hallada con signos de tortura, al parecer desmembrada. El cuerpo fue identificado por allegados de la víctima. También se informó que a principios de octubre del presente año había salido de la cárcel con libertad condicional. Las fuentes relacionan este crimen con algunas situaciones de conflicto entre estructuras ilegales, pero son hipótesis por el momento.

Las fuentes también contaron a Caracol Radio que el otro joven con el que había desaparecido Luis Fernando Jaramillo ya había sido encontrado también en Barbosa sin vida el miércoles, también con señales de tortura e identificado como Jhon Mario Madrid. Esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades. Sin embargo, es lo que le aseguran las fuentes a este medio de comunicación.

¿Quién es Luis Fernando?

La persona asesinada de manera violenta fue exconcejal de Valdivia, Antioquia, e hijo de Teresa Jaramillo, conocida en el Bajo Cauca y Norte de Antioquia como alias “La Tía”, quien aceptó mediante un preacuerdo con la fiscalía tener nexos con el Clan del Golfo. Según la fiscalía, sobornaba a integrantes de la fuerza pública para que delataran operativos contra ese grupo ilegal. También fue reconocida como una líder comunitaria y había sido condecorada por la gobernación de Antioquia en el 2024 como “gran comunal de Antioquia”.

Sobre la hoy sentenciada, en su momento la fiscalía manifestó: “Alias La Tía” sería la articuladora de la red; y de gestionar la información para que llegara al máximo cabecilla de la subestructura Arístides Mesa Páez del ‘Clan del Golfo’, conocido con el alias de Chirimoya”.

Luis Fernando había sido capturado junto a su madre el pasado jueves 20 de febrero de 2025 en la ciudad de Bogotá. En octubre de 2026 había quedado en libertad condicional y este jueves 19 de noviembre fue hallado asesando.

Serán las investigaciones de las autoridades quienes informen si este crimen está relacionado con el ajuste de cuentas de grupos ilegales relacionados con los delitos que le imputaron otra situación.