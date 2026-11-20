Artefactos explosivos de las disidencias de las Farc en Angostura, Antioquia. Foto: Cuarta Brigada.

Angostura, Antioquia

En una operación militar desarrollada en el municipio de Angostura, en el Norte de Antioquia, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con el Gaula de la Policía, lograron la incautación de 23 dispositivos explosivos improvisados adaptados para ser lanzados mediante drones, que pertenecerían al frente 36 de las disidencias de las Farc, facción Calarcá.

El procedimiento fue adelantado por soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, como parte de las acciones orientadas a contrarrestar las amenazas de los grupos armados ilegales que delinquen en esta zona del departamento.

Durante la operación, las autoridades también encontraron insumos y elementos que, según la información suministrada por el Ejército, permitirían la fabricación de aproximadamente 54 dispositivos explosivos adicionales.

En el lugar se hallaron tubos de PVC para la fabricación de dispositivos explosivos improvisados , 18 tubos galvanizados y 30 láminas galvanizadas. Asimismo, fueron hallados un equipo de soldadura, una pulidora y otros elementos alusivos a la estructura criminal.

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De acuerdo con la institución militar, esta operación permitió neutralizar una amenaza potencial contra las comunidades, al retirar de circulación dispositivos que podrían ser utilizados para ejecutar acciones violentas.

Asimismo, el Ejército destacó que el resultado operacional contribuye a debilitar las capacidades de la estructura armada ilegal y a fortalecer las condiciones de seguridad en esta región de Antioquia.