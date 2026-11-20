Captura de cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño. Foto: DIJIN.

En un operativo desarrollado en el corregimiento de Piedras Blancas, zona rural del municipio de Carepa, la Policía Nacional capturó a David Alexander Uribe Puerta, alias ‘Chamorro’, señalado de ser uno de los principales responsables del manejo de las finanzas del Clan del Golfo en la región del Urabá antioqueño.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Chamorro’, de 39 años y oriundo de Chigorodó, habría tenido bajo su responsabilidad la administración de más de 3.000 millones de pesos mensuales, dinero que presuntamente ingresaba a las estructuras criminales mediante actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, la explotación minera ilegal y el cobro de extorsiones.

Para ubicar al presunto cabecilla, los investigadores utilizaron herramientas de vigilancia electrónica, aeronaves no tripuladas y labores de seguimiento que permitieron identificar sus rutinas y movimientos, pese a los esquemas de seguridad que lo rodeaban.

Tras su captura, David Alexander Uribe Puerta fue presentado ante un juez de control de garantías para avanzar en el proceso de judicialización para responder por los delitos de enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado.

Historial delictivo

Según el expediente investigativo, Uribe Puerta habría comenzado su vinculación con la estructura criminal en 2017, cuando ingresó a la denominada ‘Escuela de los Reyes’, un centro clandestino de entrenamiento utilizado por la organización.

Luego de ascender en la estructura criminal, en 2022, habría sido designado como principal responsable financiero de la subestructura ‘Carlos Vásquez’.

Las investigaciones lo relacionan con la línea de mando de alias ‘Kiriki’, señalado como cabecilla de narcotráfico de la estructura ‘Juan de Dios Úsuga’, y alias ‘Rayo’, identificado por las autoridades como máximo responsable de la subestructura ‘Carlos Vásquez’.

Las autoridades sostienen que alias ‘Chamorro’ no solo se encargaba del recaudo de dinero producto de actividades ilícitas, sino que también habría coordinado mecanismos para ocultar su procedencia mediante terceros y empresas fachada.

Entre sus presuntas responsabilidades figuraban los pagos asociados al envío de cargamentos de cocaína hacia Centroamérica y Europa, así como la distribución de recursos destinados al funcionamiento de la organización.

El dinero habría sido utilizado para pagar integrantes armados, adquirir equipos de comunicación, suministros y armamento, además de brindar apoyo económico a familiares de miembros capturados.

Según la investigación, estos recursos contribuían al sostenimiento de un componente armado estimado en 346 integrantes, con presencia en diferentes municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba.

Uno de los antecedentes más importantes de la investigación se remonta al 30 de mayo de 2025, cuando las autoridades realizaron allanamientos en dos inmuebles ubicados en el corregimiento de Piedras Blancas.

Entre los hallazgos se encuentran 20 millones de pesos en efectivo, 580 gramos de joyas de oro, entre cadenas, pulseras, anillos y aretes, avaluadas en aproximadamente 300 millones de pesos. Las autoridades también hallaron una libreta con registros contables manuscritos, en la que se documentaban movimientos financieros superiores a 681 millones de pesos, presuntamente relacionados con la subestructura ‘Carlos Vásquez’.