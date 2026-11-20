Medellín, Antioquia

La Universidad de Medellín solicitó al Tribunal Superior de Bogotá dar impulso al proceso penal contra el excongresista Julián Bedoya Pulgarín, al advertir un posible riesgo de prescripción de la acción penal por el delito de fraude procesal.

La petición fue presentada el 20 de noviembre de 2026 por Juan Camilo Bolaños Pérez, apoderado judicial de la institución, reconocida formalmente como víctima dentro del proceso con radicado 050016000000201900896-01.

En el documento dirigido al magistrado Javier Armando Fletcher Plazas, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la representación de la universidad sostiene que existe una decisión de segunda instancia pendiente de resolución y que el paso del tiempo podría impedir que la justicia se pronuncie sobre algunos de los delitos atribuidos a Bedoya.

La apelación lleva más de un año en el Tribunal

De acuerdo con la reconstrucción presentada por el abogado, la Fiscalía radicó el escrito de acusación el 5 de junio de 2024. Inicialmente, el proceso estuvo en manos del Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín.

La audiencia de formulación de acusación comenzó el 28 de agosto de 2024 y se extendió hasta el 29 de octubre de ese año. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia resolvió un conflicto de competencia territorial y asignó el conocimiento del caso a los jueces penales del circuito de Bogotá.

El 19 de mayo de 2025, el Juzgado 21 Penal del Circuito de Bogotá continuó con la audiencia de acusación. Durante esa diligencia, la defensa de Bedoya presentó una solicitud de nulidad por una presunta falta de congruencia entre la imputación y la acusación.

El juzgado negó la solicitud y concedió la apelación presentada por la defensa. El expediente llegó al Tribunal Superior de Bogotá el 31 de julio de 2025 y fue asignado al despacho del magistrado Javier Armando Fletcher Plazas.

El 10 de febrero de 2026, el Tribunal resolvió declarar improcedente el recurso. Sin embargo, la defensa presentó una tutela ante la Corte Suprema de Justicia, que mediante la sentencia STP 7076-2026, del 10 de marzo de ese año, amparó los derechos fundamentales invocados y dejó sin efectos esa decisión.

Según el apoderado de la Universidad de Medellín, la providencia de la Corte Suprema fue comunicada al Tribunal el 21 de mayo de 2026 y le ordenó resolver de fondo, mediante una decisión motivada, la solicitud presentada por la defensa.

La representación de la universidad sostiene que, pese a esa orden, el asunto continúa pendiente de resolución.

Universidad advierte que el fraude procesal habría prescrito

El principal argumento de la solicitud está relacionado con el posible vencimiento del término de prescripción del delito de fraude procesal.

El abogado toma como referencia la fecha del 2 de julio de 2020, cuando se realizó una diligencia de indagatoria que, según su interpretación, tuvo equivalencia funcional con la formulación de imputación, debido al tránsito entre regímenes procesales.

A partir de esa fecha y de la pena máxima prevista para el delito, la representación de la universidad sostiene que el término de prescripción habría vuelto a correr por seis años.

Por esa razón, el documento plantea que la acción penal por fraude procesal habría prescrito el 2 de julio de 2026.

La Universidad de Medellín pidió al Tribunal priorizar la decisión pendiente para evitar que el paso del tiempo afecte la posibilidad de obtener un pronunciamiento judicial sobre los hechos investigados.

Es importante precisar que esta fecha corresponde al cálculo presentado por el apoderado de la institución y no a una declaración judicial de prescripción. El Tribunal deberá pronunciarse sobre la actuación pendiente y las cuestiones jurídicas que correspondan.

El proceso contra Julián Bedoya se relaciona con presuntas irregularidades en la obtención de su título profesional y la posterior expedición de su tarjeta profesional como abogado. Las responsabilidades penales deberán ser determinadas por la justicia.