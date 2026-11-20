Este jueves a través de una transmisión en directo en sus redes sociales, Don Omar confirmó una segunda fecha en Medellín para el 6 de noviembre de 2027.

¿Qué más prometió Don Omaar?

Además, prometió que “voy a buscar el espacio y el tiempo, a ver cómo añadimos más fechas y más noches a esa aventura por allá por Colombia”.

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¿Cuándo se vendieron las boletas?

La preventa oficial de las boletas comenzó a las 10:00 de la mañana y tras más de cinco horas, se vendieron las entradas de los tres conciertos en Bogotá, Cali y Medellín.

¿Cuándo y dónde se presentará?

Don Omar se presentará el 4 de noviembre de 2027 en el Vive Claro de Bogotá; el 5, en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, y el 7, en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado, en Medellín.

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¿Cuándo será la preventa de la segunda fecha en Medellín?

La preventa para la segunda fecha en Medellín iniciará este jueves 19 de noviembre a las 9:00 de la noche a través de su página oficial.

¿Dónde más se presentará?

Don Omar regresará al país en el marco de su “The Last King World Tour Latam 2027″, que lo llevará por 13 países durante octubre y noviembre de 2027.