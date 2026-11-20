La música de Juanes volvió a reunir a sus seguidores en Bogotá. El cantante paisa se presentó la noche del jueves 19 de noviembre en El Corazón de Bogotá Arena, donde compartió con el público algunos de los temas que han marcado su trayectoria musical.

A través de sus redes sociales, el escenario destacó la presentación del artista con un mensaje: Juanes hizo a latir muy fuerte El Corazón de Bogotá, acompañado de imágenes del espectáculo.

El concierto hizo parte de su Juanes World Tour 2026, una gira en la que el colombiano presenta un recorrido por sus grandes éxitos y canciones de JuanesTeban, su más reciente álbum conceptual, que explora sonidos del rock y las raíces latinas.

Dentro de las canciones que hacen parte del repertorio de esta gira se encuentran “La Camisa Negra”, “A Dios le Pido”, “Me Enamora”, “Es Por Ti”, “Fotografía”, “Volverte a Ver” y “La Paga”, temas que han acompañado diferentes etapas de su carrera.

La presentación también representa una oportunidad para que sus seguidores conozcan en vivo su nueva propuesta musical, con la que continúa explorando diferentes sonidos y facetas artísticas.

Juanes tendrá una segunda presentación en Bogotá

El encuentro con sus seguidores continuará este viernes 20 de noviembre, fecha en la que el artista ofrecerá un segundo concierto en El Corazón de Bogotá Arena.

La apertura de puertas está programada para las 6:00 de la tarde y el inicio del espectáculo para las 9:30 de la noche.

Con estas dos presentaciones, Juanes reafirma su conexión con el público colombiano y continúa llevando su música a diferentes escenarios internacionales