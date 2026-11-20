La seguridad en Transmilenio mantiene en alerta a las autoridades de Bogotá y reabre el debate sobre las medidas necesarias para proteger a los pasajeros, especialmente durante temporadas de alta movilidad como diciembre.

En total, ocho alcaldes elegidos por voto popular han estado al frente de Bogotá durante este tiempo de operación y cada administración ha dejado su propia huella en el sistema.

Desde su puesta en marcha en el año 2000, pasó de ser un proyecto experimental con apenas 14 buses a consolidarse como una red integrada de transporte que cuenta con más de 10.480 vehículos que hoy moviliza cerca de 4 millones de viajes diarios.

Pero este motivo, cifras conocidas por el concejal Nelson Cubides indican que en 2025 se registraron 8.623 hurtos dentro de los buses, frente a los 5.950 de 2024, un incremento del 45 %, equivalente a 2.673 casos adicionales. Esto significa que, en promedio, 24 personas fueron víctimas de hurto cada día.

A esto se suma el robo de piezas metálicas de los buses, incluso mientras están en servicio y ante la mirada de los atónitos pasajeros que cada vez más ven en un sistema de transporte masivo con serios problemas de fondo. Una situación que evidencia las dificultades para proteger tanto a los usuarios como al patrimonio público.

En lo corrido de 2026, la Policía ha capturado 1.768 personas en flagrancia y 149 mediante procedimientos de judicialización. Además, ha recuperado 281 celulares y 19 bicicletas hurtadas. Son resultados operativos importantes, pero insuficientes si los ciudadanos continúan expuestos a la delincuencia.

El cuestionamiento del concejal Nelson Cubides apunta a la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán: “El Distrito conoce las cifras, identifica los puntos críticos y sabe cómo operan los delincuentes. Por eso, no basta con presentar balances de capturas u operativos ocasionales. Se necesita una estrategia permanente de prevención, vigilancia en tiempo real, presencia policial y acciones contra las estructuras criminales”.

También se requiere mayor articulación con la justicia. Los delitos que deben investigarse de oficio no pueden quedar sin respuesta por la ausencia de una denuncia individual.