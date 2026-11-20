La Contraloría de Bogotá en desarrollo de una Indagación Preliminar a la Secretaría de Integración Social, evidenció deficiencias en la verificación de los criterios de ingreso y permanencia al servicio social Comunidad de Cuidado, que generaron un presunto detrimento patrimonial de $8.397 millones.

La revisión permitió establecer que, durante el año 2023, 59 personas mayores recibieron atención; en 2024, fueron 68; en 2025, 60, y a junio de 2026, 62 personas, bajo las modalidades de atención severa y moderada. Sin embargo, estos beneficiarios no cumplían con la totalidad de los criterios establecidos por la entidad en la ficha técnica del servicio de acuerdo con su Portafolio de Servicios, Modalidades, Estrategias, Beneficios y Transferencias Monetarias.

Entre las observaciones se estableció que, para acceder al servicio, se determinaba que el potencial beneficiario no debía tener titularidad de bienes inmuebles según la información reportada por la Ventanilla Única de Registro. Este fue uno de los aspectos identificados por la Contraloría dentro de las inconsistencias relacionadas con los criterios de ingreso.

También se encontraron deficiencias en la aplicación de los procedimientos que debía aplicar la entidad para comprobar que las condiciones de acceso y permanencia se cumplieran. Esta responsabilidad institucional corresponde a la Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Además, la IP permitió evidenciar fallas en la aplicación de los controles contemplados en el Manual del Servicio Comunidad de Cuidado, el Protocolo de Verificación del Cumplimiento de Criterios de Ingreso para la Oferta Institucional y los procedimientos de Focalización y Priorización de Potenciales Participantes e Ingreso a los Servicios Sociales.

Estas falencias habrían impedido identificar y corregir oportunamente las inconsistencias, permitiendo que continuara la asignación de recursos públicos para la atención de personas que no reunían las condiciones definidas por la Administración Distrital.