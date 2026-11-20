Bucaramanga

El Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestión Social de Colombia, Foncolombia, nombrado por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella en la denuncia que presentó ante la Fiscalía por el supuesto mal uso de regalías en Barrancabermeja, tiene la sede principal en Bucaramanga, pero allí nadie habla.

Caracol Radio fue hasta la carrera 51 No. 50-43 del barrio Los Cedros donde opera Foncolombia; de momento, nadie entrega declaraciones con relación a la tarea que efectuaron dentro del proceso de contratación encargado por la alcaldía de Barrancabermeja. Dieron un correo electrónico para remitir las las preguntas que tenga el periodismo sobre el nuevo escándalo.

En la página web de Foncolombia se definen como “una entidad descentralizada por servicios de segundo orden, sin ánimo de lucro, que prestará conjuntamente los servicios que se hallen a su cargo a las demás entidades estatales de todo el territorio Nacional, con el propósito de ejecutar de manera oportuna, todo tipo de programas y proyectos aprobados en los planes de desarrollo”. Dentro de los valores que la compañía dice honrar se menciona la honestidad.

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Foncolombia reseña sobre la composición administrativa que “está conformada por la Alcaldía Municipal de Montecristo con un aporte de participación del 51%; por un resguardo indígena debidamente reconocida por el Ministerio del Interior y equiparada legal y civilmente como territorio indígena con una participación 40% y finalmente el 9% de participación por personas jurídicas particulares de diversa índole y capacidad profesional que deciden asociarse con el propósito de cumplir un mismo objeto social enfocado en la promoción del desarrollo integral de todas las comunidades vulnerables en todo el territorio Nacional”.

Según el portal, el objeto social de Foncolombia es “ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecución de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorías, consultorías de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestión social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indígenas y sus respectivos territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios”.

Los contratos adjudicados por Foncolombia en Barrancabermeja

De acuerdo con la denuncia del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, la alcaldía de Barrancabermeja trasladó $119 mil millones de regalías a Foncolombia que adjudicó 7 procesos contractuales los cuales no fueron publicados en el Secop II.

El jefe de Estado dijo que 6 de los procesos tuvieron un único oferente. 4 de los 5 contratos fueron adjudicados a Jorge Enrique Arguello Beltrán, un empresario conocido como el “Bachiller”.

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La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC anunció que prioriza este caso de supuestas prácticas restrictivas de la competencia en los procesos de selección contractual adelantados por el Fondo Mixto, Foncolombia que fue el esquema usado por la alcaldía de Barrancabermeja para adjudicar 7 contratos por 119 mil millones de pesos para obras viales, infraestructura educativa, granjas solares e interventorías.

La SIC dice que la denuncia menciona a las siguientes empresas:

Conyser S.A.S

Servicios Industriales de Barrancabermeja, S.A.S (Serinb)

Iluminaciones y Construcciones de Colombia, S.A.S (Iconscol)

*Jorge Humberto Arguello Beltrán y Yoleida Calderón Bohorquez.

En la denuncia también se plantean posibles vínculos entre empresas participantes y adjudicatarias, así como circunstancias que habrían limitado la concurrencia de otros interesados. “Estos señalamientos serán objeto de evaluación y verificación por parte de la entidad”, puntualiza la SIC.