Tres personas resultaron heridas en balacera en Marinilla, Antioquia

Refuerzan la seguridad en Rionegro y Marinilla tras aumento de homicidios. Foto: Gobernación de Antioquia

Marinilla, Antioquia

Tres personas resultaron heridas en medio de una balacera registrada en el barrio Bellavista, en el municipio de Marinilla, Oriente antioqueño, en la noche del 5 de noviembre.

De acuerdo con información preliminar entregada por la Alcaldía de Marinilla, un hombre habría realizado varios disparos en el sector y posteriormente escapado en un vehículo.

Aunque todavía no se conocen detalles sobre las identidades de las personas lesionadas ni su estado de salud, las autoridades confirmaron que el hecho violento dejó un saldo de tres lesionados.

Inicio de investigaciones

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores apunta a una posible disputa territorial entre bandas delincuenciales.

Tras lo ocurrido, la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad de Marinilla, con el apoyo del Centro de Monitoreo y Control, iniciaron las labores de investigación y análisis de la información recolectada para identificar al presunto atacante y establecer las circunstancias en las que se produjo la balacera.

A través de un comunicado oficial, la Alcaldía de Marinilla rechazó este episodio de violencia y aseguró que pondrá a disposición de las autoridades toda su capacidad institucional para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

“Desde la Alcaldía de Marinilla rechazamos este hecho de violencia y ponemos toda la capacidad institucional del municipio a disposición de las autoridades competentes para avanzar en la investigación y preservar la tranquilidad de los marinillos”, señaló la administración municipal.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar quién estaría detrás del ataque armado y establecer si existe alguna relación con enfrentamientos entre estructuras delincuenciales que buscan ejercer control territorial en esta zona del Oriente antioqueño.