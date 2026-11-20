Gobierno restablece asambleas de accionistas en siete EPS intervenidas
La Supersalud asegura que este restablecimiento no afecta las facultades de inspección, vigilancia y control de los agentes interventores.
ACTUALIDAD
La Superintendencia Nacional de Salud restableció las asambleas generales de accionistas de la Nueva EPS, Asmet Salud, Capresoca, Emssanar, Famisanar y SOS, entidades prestadoras de salud (EPS) que están bajo medida de intervención.
No obstamte, la Superintendencia aclaró que el restablecimiento de las asambleas no modifica las facultades de inspección, vigilancia y control de la entidad ni limita las atribuciones de los agentes interventores durante las medidas administrativas.
Órdenes de la Superintendencia
La Supersalud ordenó a los agentes especiales interventores convocar las respectivas asambleas para presentar un informe sobre la gestión adelantada y un diagnóstico actualizado de cada entidad.
Entre los aspectos que deberán reportar periódicamente se encuentran la gestión administrativa, la situación financiera, los giros efectuados, el cumplimiento de las condiciones de habilitación y la conformación de las redes de prestadores de servicios de salud.
También tendrán que informar sobre el estado de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), las acciones de tutela y los desacatos pendientes.
Estados financieros y propuestas de reorganización
Otra de las disposiciones establece que los interventores deberán presentar los estados financieros ante las asambleas generales de accionistas para su aprobación.
Además, tendrán que someter a consideración propuestas de reorganización financiera, administrativa y operacional que contemplen medidas como capitalizaciones, emisión de acciones, reorganización de activos y pasivos y reformas estatutarias.
El propósito del Gobierno es fortalecer la sostenibilidad financiera de estas EPS y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud.
Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...