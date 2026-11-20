De fondo: Enfermeros charlando (Crédito: Getty Images). En el medio se encuentra el logo del Ministerio de Salud de colombia.

ACTUALIDAD

La Superintendencia Nacional de Salud restableció las asambleas generales de accionistas de la Nueva EPS, Asmet Salud, Capresoca, Emssanar, Famisanar y SOS, entidades prestadoras de salud (EPS) que están bajo medida de intervención.

No obstamte, la Superintendencia aclaró que el restablecimiento de las asambleas no modifica las facultades de inspección, vigilancia y control de la entidad ni limita las atribuciones de los agentes interventores durante las medidas administrativas.

Órdenes de la Superintendencia

La Supersalud ordenó a los agentes especiales interventores convocar las respectivas asambleas para presentar un informe sobre la gestión adelantada y un diagnóstico actualizado de cada entidad.

Entre los aspectos que deberán reportar periódicamente se encuentran la gestión administrativa, la situación financiera, los giros efectuados, el cumplimiento de las condiciones de habilitación y la conformación de las redes de prestadores de servicios de salud.

También tendrán que informar sobre el estado de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), las acciones de tutela y los desacatos pendientes.

Estados financieros y propuestas de reorganización

Otra de las disposiciones establece que los interventores deberán presentar los estados financieros ante las asambleas generales de accionistas para su aprobación.

Además, tendrán que someter a consideración propuestas de reorganización financiera, administrativa y operacional que contemplen medidas como capitalizaciones, emisión de acciones, reorganización de activos y pasivos y reformas estatutarias.

El propósito del Gobierno es fortalecer la sostenibilidad financiera de estas EPS y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud.