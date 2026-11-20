La Policía Nacional alertó a los aficionados para evitar las estafas con boletas falsas para la final de la Copa Sudamericana a disputarse este sábado entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

Por ello, indicaron que una de las recomendaciones más importantes, es que las entradas se consigan a través de los canales oficiales.

“se recomienda verificar la autenticidad de las páginas web antes de realizar cualquier transacción, no compartir códigos QR, datos personales ni comprobantes de compra con desconocidos, evitar transferencias a cuentas particulares sin respaldo comercial y abstenerse de adquirir entradas en los alrededores del escenario deportivo”, indicó la Policía.

Asimismo, la institución hizo un llamado a los aficionados nacionales y extranjeros para que extremen las medidas de precaución