El Congreso argentino convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. El Senado le dio sanción definitiva con 71 votos a favor y ninguno en contra, después de que la iniciativa fuera aprobada en la Cámara de Diputados.

La decisión llega tras casi tres años de movilizaciones de personas con discapacidad, familiares y organizaciones sociales, que reclamaban respuestas frente a los recortes y las dificultades para acceder a servicios y tratamientos. La nueva normativa busca reemplazar el esquema de emergencia por un marco permanente de protección.

Entre sus principales disposiciones, establece que las pensiones no contributivas por discapacidad equivaldrán al 70 % de la jubilación mínima y tendrán actualizaciones de acuerdo con la movilidad previsional. También permitirá que los beneficiarios mantengan la ayuda si acceden a un empleo formal, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos.

En materia de atención, la ley garantiza la cobertura médica a través del programa Incluir Salud y establece mecanismos de actualización de los aranceles que reciben los prestadores por servicios como rehabilitación, transporte y tratamientos especializados.

Además, el Ejecutivo deberá publicar, dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor de la norma, un cronograma para cancelar las deudas pendientes con los prestadores. El plazo previsto para completar esos pagos es de 90 días, sujeto al cumplimiento de los trámites administrativos.

La legislación también contempla auditorías periódicas para verificar que los beneficiarios cumplan los requisitos, con garantías para que puedan ejercer su derecho a la defensa.

La aprobación supone un cambio en la política de discapacidad del Gobierno de Javier Milei, que había mantenido diferencias con el Congreso por la financiación y aplicación de las medidas de emergencia.