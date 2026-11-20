Miguel Marulanda empieza a llamar la atención del fútbol internacional. El delantero de Envigado, de apenas 18 años, aparece en el radar de Liverpool y Leeds United, dos equipos ingleses que estarían siguiendo de cerca su evolución y lo contemplan como una apuesta a futuro.

La información fue publicada por el medio británico Sport Witness, que señaló que ambos clubes tienen al colombiano en sus listas de jóvenes talentos. Sin embargo, hasta el momento no existen ofertas formales ni negociaciones en curso, por lo que el interés se mantiene en una etapa de seguimiento.

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El atacante, nacido en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, atraviesa un destacado 2026 con Envigado. En su primer año completo como profesional acumula 15 goles y cinco asistencias en 34 partidos, cifras que lo han convertido en uno de los jugadores más destacados del Torneo de Ascenso. Uno de sus momentos más importantes llegó en mayo, cuando marcó los tres goles de su equipo en la victoria 3-2 frente a Real Cartagena, en el partido de ida de la final del primer semestre.

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El interés por Marulanda no se limitaría al fútbol inglés. También han circulado versiones que relacionan al delantero con Corinthians y Atlético de Madrid. Además, Sport Witness menciona a Vasco da Gama, River Plate y AS Mónaco entre los equipos que estarían atentos a su situación. Por ahora, ninguno de estos acercamientos se ha traducido en una negociación confirmada.

El atacante también cuenta con recorrido en las selecciones juveniles de Colombia. Durante este año hizo parte de la selección masculina Sub-19 que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, disputados en República Dominicana, experiencia que le permitió sumar minutos en el ámbito internacional.

En declaraciones al programa Morningol, de AS Colombia, Marulanda manifestó que uno de sus grandes objetivos es llegar al fútbol europeo y continuar creciendo como jugador.

Sus condiciones como delantero centro, su capacidad de definición y los números que ha conseguido con Envigado lo han convertido en uno de los jóvenes colombianos a seguir en el mercado internacional.