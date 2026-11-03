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“Hoy Irán no tiene un arma nuclear”: Rafael Grossi, director de la OIEA, en 6AM W

En diálogo con 6AM W, Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), analizó el conflicto en Medio Oriente luego de que se conocieran informaciones de que, impulsado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Estados Unidos estudia un posible ataque nuclear contra Irán.

Aseguró que por su cargo no puede entregar mayores afirmaciones ante lo dicho por un jefe de Estado, pero sí mencionó que puede ayudar con soluciones diplomáticas ante una situación compleja como esta, para que no sea necesario el uso de la fuerza.

¿Irán tiene arma atómica?

Grossi fue claro: “hoy no la tiene”. Sin embargo, señaló que hay varias alertas sobre el programa nuclear de Irán.

“Lo que sucede es que su programa nuclear, muy ambicioso, tiene aristas preocupantes acerca de las cuales no han aportado toda la transparencia que el organismo requiere”, indicó.

Señaló que, además, Irán está enriqueciendo uranio al 60% y es el único país sin tener armas nucleares que hace esto.

“Como diplomático, persigo siempre soluciones política y diplomáticas. Es cierto que, como resultado de los ataques, ha habido una fuerte degradación física de la estructura física del programa nuclear iraní”, sostuvo.

¿Cómo va la carrera política para ser secretario general de la ONU?

Aseguró que se acerca el fin del proceso para elegir al nuevo secretario general de las Naciones Unidas tras la administración de Antonio Guterres.

“Hay que obtener una cierta cantidad de votos y evitar los vetos de los miembros permanentes. Estamos aproximándonos a la fase final de este proceso y me tienen a mí y a otra candidata en los puestos de mayor expectativa”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: