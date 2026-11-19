Atlético Bucaramanga recibirá a América de Cali en el primer partido del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana 2026-II. El encuentro se disputará el próximo viernes 20 de noviembre, a las 6:35 p. m. (hora colombiana), en el estadio Américo Montanini, en la capital santandereana.

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El conjunto Leopardo comparte grupo con América de Cali, Millonarios y Deportivo Cali, por lo que cada resultado será determinante en la lucha por conseguir el primer lugar y avanzar a la final. Por su parte, el equipo escarlata cuenta con el denominado punto invisible, una ventaja deportiva que le permitirá obtener la clasificación en caso de igualdad de puntos con alguno de sus rivales al finalizar esta fase.

Ambos llegan con el antecedente de un empate

En el segundo semestre de 2026, Atlético Bucaramanga y América de Cali se enfrentaron el pasado 18 de octubre en el estadio Américo Montanini, por la fecha 15 de la fase del todos contra todos. En aquella oportunidad, ambos equipos igualaron 1-1.

En los últimos ocho enfrentamientos oficiales entre 2024 y 2026, por Liga, Copa Colombia y Copa Sudamericana, América de Cali registra una ventaja sobre Atlético Bucaramanga, con un balance de cuatro victorias, tres empates y apenas una derrota.

Este registro se explica, en buena medida, por el rendimiento del conjunto escarlata en el estadio Pascual Guerrero, donde consiguió tres de sus cuatro triunfos como local, incluidos compromisos decisivos de la Copa Colombia 2025 y la Copa Sudamericana 2026.

En territorio santandereano, por su parte, los enfrentamientos han sido más equilibrados. Allí se registran dos empates, incluido el 1-1 más reciente de octubre, una victoria por la mínima diferencia del Bucaramanga y un triunfo contundente por 4-0 del equipo vallecaucano.

Fecha y hora de Bucaramanga vs América de Cali

Fecha: Viernes 20 de noviembre

Hora: 6:35 PM hora colombiana

Lugar: Américo Montanini