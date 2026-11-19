Este jueves, el rapero, cantante, compositor, productor discográfico y actor puertorriqueño Don Omar vendió las tres fechas de sus conciertos en Colombia en 2027.

¿En cuánto tiempo vendió la boletería?

A las 10:00 de la mañana se abrió la preventa y luego de cinco horas, se vendió toda la boletería en Bogotá, Cali y Medellín.

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¿Dónde y cuándo se presentará en Colombia?

Don Omar se presentará en el Vive Claro de Bogotá, el 4 de noviembre de 2027; en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, el 5; y en el Estadio Polideportivo de Envigado, en Medellín, el 7.

¿Cuándo anunció su regreso a Colombia?

El miércoles 14 de octubre, Don Omar anunció su regreso a Colombia en 2027 en el marco de “The Last King World Tour Latam 2027”.

¿Cuándo reveló las fechas de los conciertos?

El viernes 6 de noviembre, reveló las fechas de los conciertos.

¿Cuándo se conocieron los escenarios y los precios de las boletas?

Y este martes se conocieron los escenarios y los precios de las boletas, que iban desde más de $150.000 hasta 14 millones de pesos.

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Ayer, miércoles, los fanáticos inscritos recibieron sus códigos por correo electrónico.

¿Qué récord rompió?

Don Omar se convirtió en el primer y único artista en vender el Vive Claro de Bogotá el mismo día de la venta de entradas.