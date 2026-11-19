Cali

A poco más de un mes de que comience a aplicarse la nueva fórmula tarifaria del servicio público de aseo en Colombia, el debate sobre sus efectos y la sostenibilidad de las empresas prestadoras continúa.

Desde Cali, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, insistió en los cuestionamientos del sector a la metodología expedida durante el Gobierno anterior y confirmó que las empresas acudieron al Consejo de Estado para demandarla.

El dirigente gremial aseguró que durante la administración de Gustavo Petro primaron los intereses ideológicos sobre los criterios técnicos y cuestionó que se pretendiera replicar el modelo de Basura Cero que se impulsó en Bogotá. También señaló que la metodología no tuvo en cuenta todos los costos operativos de las empresas.

“La ideología en el Gobierno anterior era más importante que la técnica. Querían venderles a los colombianos algo que suena maravilloso, como es bajar las tarifas, pero eso pone en riesgo la prestación del servicio. Lo que vimos fue que querían hacer lo mismo que hizo Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá con el modelo de Basura Cero y llevarlo ahora a un marco tarifario mal diseñado. Por eso, Andesco y todas las empresas demandaron ese marco. Nosotros queremos una regulación seria, técnica, no simplemente populista para elecciones”, afirmó Camilo Sánchez.

En contraste, el presidente de Andesco destacó el acompañamiento que, está recibiendo del actual Gobierno Nacional para revisar la metodología y avanzar en una regulación con criterios técnicos.

“En este momento, el Consejo de Estado tiene en sus manos esta discusión y muy seguramente se va a frenar el proyecto para que podamos sacar un marco realmente serio para todos los colombianos. Es importante destacar que el Ministerio de Vivienda y la Procuraduría están acompañando este proceso, porque se trata de un asunto técnico. Mostramos cifras y las cifras matan todos los relatos que eran verdaderamente populistas”, agregó.

En cuanto a Cali, Sánchez se refirió al futuro de EMSIRVA y señaló que una eventual recuperación de la operación depende de la Alcaldía, que deberá revisar las condiciones financieras de la empresa antes de tomar una decisión. Recordó que se había contemplado la posibilidad de que retomara sus funciones en 2024, pero insistió en que es necesario evaluar nuevamente su viabilidad. También defendió el modelo de libre competencia que funciona actualmente en la ciudad.

Por otra parte, el dirigente gremial destacó el aprovechamiento de los escombros generados por el terremoto para la construcción de una plazoleta en Cali.