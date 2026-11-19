"Tenemos miles de familias en Cali que aún están sin poder estar en sus viviendas”, señaló el alcalde.

Cali

la alcaldía de hace el llamado a las aseguradoras para que agilicen el pago de las indemnizaciones a los afectados del terremoto del pasado 10 de agosto,

el mandatario explicó que, aunque las aseguradoras son empresas privadas y están bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera, la Administración Distrital mantiene comunicación permanente con estas compañías para acelerar los procesos.

“Desde la Alcaldía de Cali seguimos en comunicación constante con las aseguradoras para que agilicen los pagos a los privados que perdieron todo o que tienen sus viviendas dañadas o sus edificios dañados”, afirmó Eder.

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Superfinanciera advierte sobre demoras en las indemnizaciones

El llamado del alcalde coincide con la Carta Circular 78 del 18 de noviembre de 2026, en la que la Superintendencia Financiera recordó a las aseguradoras su obligación de pagar las indemnizaciones dentro del mes siguiente a la acreditación del derecho por parte del asegurado.

La entidad también advirtió que las compañías no pueden retrasar los pagos por visitas técnicas pendientes ni exigir documentación adicional sin justificación legal. El incumplimiento de estas obligaciones podría dar lugar a sanciones administrativas.

Por su parte, Eder reconoció que el proceso de recuperación todavía enfrenta importantes desafíos.

“Ya pasaron tres meses. Sabemos que tres meses parece mucho, igual es el inicio de un proceso de cuatro años, pero sí necesitamos que las aseguradoras sean más ágiles. Tenemos miles de familias en Cali que aún están sin poder estar en sus viviendas”, señaló el alcalde.

La Administración Distrital insistió en la necesidad de acelerar las respuestas de las aseguradoras para que las familias afectadas puedan avanzar en la recuperación de sus hogares.