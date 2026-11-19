la Alcaldía continúa con las labores de demolición de las edificaciones que resultaron gravemente afectadas por el movimiento sísmico. Foto: Alcaldía de Cali.

Cali

A tres meses del terremoto, la Alcaldía continúa con las labores de demolición de las edificaciones que resultaron gravemente afectadas por el movimiento sísmico.

El secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela Munévar, confirmó que actualmente hay 94 estructuras aprobadas para demolición por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, de las cuales 25 ya fueron derribadas.

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“En este momento tenemos cinco frentes de trabajo abiertos, entre Alcaldía, Fondo Milagro y los propios privados que están asumiendo las responsabilidades de estas demoliciones”,

explicó el funcionario. Las intervenciones se adelantan mediante la participación de la Administración Distrital y de propietarios particulares que han asumido la responsabilidad de demoler sus inmuebles.

Avanzan los preparativos para la implosión de Los Laureles

Uno de los procedimientos pendientes es la implosión controlada del edificio Los Laureles, ubicado , ubicado en la Calle 9 con Carrera 44 sector de Los Cámbulos. Según Peñuela, las autoridades ya adelantan las mesas técnicas necesarias para ejecutar el procedimiento y han realizado actividades de socialización con la comunidad y ahuyentamiento de animales en el área.

“Ya estamos en las mesas técnicas, ya tenemos el PMU, ya hicimos socialización en el área, ahuyentamiento de animales. Estamos esperando que los explosivos sean transportados desde Indumil para que lleguen aquí a Cali y puedan ser instalados y se pueda dar la implosión controlada de esta estructura”, señaló el secretario.

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Aunque se han adelantado estas acciones preparatorias, el funcionario no confirmó una fecha para realizar la implosión, que permanece pendiente del traslado de los explosivos desde Indumil, Mientras tanto, la Secretaría de Gestión del Riesgo continúa coordinando las intervenciones de las demás estructuras afectadas por el terremoto.