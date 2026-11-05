Juanes lanzará “25 Aniversario”, su primera colección de grandes éxitos: fecha y canciones

Juanes se prepara para celebrar un cuarto de siglo de trayectoria musical con un lanzamiento especial. El artista colombiano presentará “25 Aniversario”, su primera colección de grandes éxitos, un álbum que reúne 25 canciones que han marcado su carrera como solista.

La producción llegará el próximo viernes 6 de noviembre de 2026, bajo el sello Universal Music Latino, y estará disponible en las principales plataformas digitales, además de formatos físicos como CD y vinilo.

El disco incluye algunos de los temas más reconocidos del músico paisa, entre ellos “La camisa negra”, “Nada valgo sin tu amor”, “Me enamora”, “A Dios le pido”, “Es por ti” y “Fotografía”, su colaboración con Nelly Furtado.

A través de un comunicado, Juanes expresó su agradecimiento a los seguidores que han acompañado su música durante estos 25 años.

“Han sido 25 años de música y contando. Gracias por tantas alegrías y por acompañarme en cada paso del camino. Gracias siempre a todos mis fans por hacer que mis canciones sigan viajando en el tiempo. Ustedes siempre llenan de vida mi música”, manifestó el cantante.

Un recorrido por la trayectoria musical de Juanes

La colección comienza con “Fíjate Bien”, canción que dio nombre a su álbum debut como solista, publicado en el año 2000. Este trabajo abordó diferentes dificultades sociales de Colombia y le permitió al artista obtener siete nominaciones al Latin Grammy, además del reconocimiento como Mejor Nuevo Artista.

El repertorio también incluye canciones de distintas etapas de su carrera, como “Yerbatero”, “Fuego” y “La Luz”, junto a temas más recientes como “Ojalá”, de su álbum Vida Cotidiana, y “Muérdeme”.

Con esta selección, el artista presenta un recorrido por su evolución musical, en la que ha combinado el rock con sonidos folclóricos latinoamericanos y elementos contemporáneos.

Juanes, nacido y criado en Medellín, cuenta con 25 premios Latin Grammy, cuatro Grammy y más de diez Premios Billboard de la Música Latina. A lo largo de su carrera, ha llevado la música colombiana a escenarios internacionales.

Estas son las 25 canciones de “25 Aniversario”

El álbum reúne los siguientes temas:

Fíjate Bien. Podemos hacernos daño. Para tu amor. Es por ti Fotografía. Gotas de agua dulce. La camisa negra. Nada valgo sin tu amor. Volverte a ver. Hoy me voy. Nada. La luz. Fuego. A Dios le pido. Un día normal. La paga. Yerbatero. Mala gente. Ojalá. Me enamora. La vida es un ratico. Es tarde. Una noche contigo. Muérdeme. Amores prohibidos

Con este lanzamiento, Juanes conmemora sus 25 años como solista y reúne en una sola producción canciones que han acompañado a varias generaciones de seguidores de la música en español.

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“25 Aniversario” estará disponible desde el 6 de noviembre en plataformas digitales, CD y vinilo.