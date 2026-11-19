Justicia

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el cantante de música urbana Blessd, cuyo nombre de pila es Stiven Mesa Londoño; Santiago Jaramillo, conocido como ‘Dímelo Jara’; y los abogados Laura Moreno y Julián Giraldo, por hechos relacionados con un presunto caso de constreñimiento ilegal denunciado en Medellín (Antioquia).

La investigación se originó en la denuncia de Andrés Felipe Sánchez Quintero, conocido artísticamente como ‘Yo me llamo Ozuna’, quien aseguró que fue retenido contra su voluntad durante una reunión en la disquera de Blessd. Según su versión, durante ese encuentro le exigieron firmar un contrato para comprometerse a no realizar más presentaciones imitando al artista.

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La situación jurídica de los cuatro procesados es diferente. Mientras que Blessd es investigado por el delito de constreñimiento ilegal, a Santiago Jaramillo, ‘Dímelo Jara’, se le atribuyen tres conductas: acceso abusivo a un sistema informático, intimidación o amenaza con armas y constreñimiento ilegal.

En el escrito de acusación, la Fiscalía describe las presuntas presiones y amenazas que habría recibido el denunciante para obligarlo a aceptar las condiciones que le estaban imponiendo.

“Trabajo criminal, mediante violencia física, intimidaciones, amenazas y presión psicológica ejercida sobre ANDRES FELIPE SANCHEZ QUINTERO, tales como las amenazas constantes de afectar su integridad física realizadas por SANTIAGO JARAMILLO y DANIEL VELASQUEZ ya fallecido y reforzadas por las afirmaciones en ese mismo sentido vía telefónica por el reconocido cantante BLEESD, STIVEN MESA LONDOÑO y en presencia de los abogados LAURA MORENO y JULIAN GIRALDO quienes no detienen el actuar sino que por el contrario redactan un contrato que prohíbe entre otras cosas, presentar cualquier denuncia por los hechos que estaban sucediendo”, señala la Fiscalía.

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El documento también recoge el supuesto episodio de agresión física contra Sánchez, quien habría intentado grabar lo que ocurría durante la reunión. Según la investigación, uno de los involucrados habría intentado quitarle el teléfono celular para impedir que quedaran registros de lo sucedido.

“De pegarle en su rostro por parte del señor SANTIAGO JARAMILLO en presencia de todos para quitarle el celular y verificar que el mismo se encuentra grabando la evidencia de lo que sucedía y así asegurar la inexistencia de prueba corroborativa de lo que se estaba dando, de recibir insultos constantes y repetitivos por parte de los señores DANIEL VELASQUEZ, SANTIAGO JARAMILLO junto con la realizada por STIVEN MESA LONDOÑO manera telefónica que llegaron al punto de indicarle que afectarían su integridad física, de ser amenazado de tener que pagar altas sumas de dinero; que sería demandado por parte de la doctora LAURA MORENO quienes redactarían un contrato que tenía que firmar so pena del cobro de altas sumas de dinero más el compromiso de no presentar demandas o denuncias por lo que estaba sucediendo”, agrega el escrito.

El señalamiento por la exhibición de un arma

En la acusación también aparece Daniel Alejandro Velásquez Franco, integrante del equipo del cantante, quien falleció y cuya investigación fue precluida por esa circunstancia.

La Fiscalía sostiene que, durante el encuentro, habría exhibido un arma con apariencia de fuego y amenazado al denunciante para obligarlo a cumplir las exigencias y entregar su celular.

“Como consecuencia de lo que sucedía, y con el propósito de doblegar la voluntad de la víctima, DANIEL ALEJANDRO VELASQUEZ FRANCO a quien se le precluyó la investigación por muerte, con conocimiento y aceptación de los demás presentes SANTIAGO JARAMILLO, LAURA MORENO y JULIAN DAVID GIRALDO, exhibió y dirigió un arma con apariencia de fuego contra ANDRES FELIPE SANCHEZ QUINTERO, amenazándolo con causarle la muerte si no atendía las exigencias realizadas y que entregara el celular donde se tenía evidencia del constreñimiento al cual estaba siendo sometido”, sostiene el ente acusador.

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Sobre la presunta participación conjunta de los involucrados, la Fiscalía agregó:

“Conducta que se desarrolló dentro de un actuar conjunto y coordinado de los aquí imputados, generando temor fundado por su vida e integridad”.

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La llamada telefónica que involucraría a Blessd

Otro de los episodios que hacen parte de la investigación corresponde a una supuesta llamada telefónica que, según el relato de Andrés Felipe Sánchez, habría recibido del cantante durante la reunión.

El denunciante aseguró que Blessd le manifestó que conocía el lugar donde vivía, que era “de la calle” y que debía firmar los documentos que le exigieran las personas que estaban en el sitio.

Con la radicación del escrito de acusación, el proceso avanza hacia la etapa de juicio. La audiencia quedó programada para el próximo 9 de febrero.

No obstante, Blessd sigue conservando la presunción de inocencia, pues no ha sido hallado culpable en ninguna instancia (juzgado, tribunal o Corte Suprema de Justicia). Desde el equipo de defensa en cabeza del abogado Santiago Trespalacios han argumentado que demostrarán su inocencia.

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