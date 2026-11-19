Toros del Valle busca empatar en el segundo juego de la final de la liga de Baloncesto Profesional

La emoción de la gran final de la Liga de Baloncesto Profesional 2026-II continúa este jueves 19 de noviembre con el segundo encuentro entre Toros del Valle y Paisas de Antioquia, en el Coliseo Evangelista Mora de Cali.

La serie comenzó este 18 de noviembre con un primer partido bastante parejo, en el que Paisas de Medellín sorprendió a los vallecaucanos y se llevó la victoria por 70-67. Fue un compromiso marcado por defensas sólidas y dificultades ofensivas de ambos equipos, lo que se reflejó en un marcador que no alcanzó los 100 puntos.

Con este resultado, Paisas tomó ventaja en la serie y quedó a dos victorias de coronarse campeón. Por su parte, Toros del Valle está forzado a ganar el segundo juego para igualar la final 1-1 y evitar que su rival amplíe la diferencia. Una nueva victoria del conjunto antioqueño lo dejaría con ventaja de 2-0 y con la posibilidad de definir el título en Medellín.

Tras el encuentro, el entrenador de Paisas, Juan Martini, destacó la importancia de controlar el juego ofensivo de Toros.

“Creo que logramos bajar el porcentaje de tres puntos de ellos, clave. Una situación que ha partido de que no los dejamos correr. Me parece que Toros es un equipo que se siente muy bien cuando puede correr en el campo y conseguir tiros abiertos. Entonces me parece que pudimos hacerlo bien esta vez y fue lo que nos castigó mucho en los últimos partidos contra ellos”.

Por su parte, el técnico de Toros del Valle, Bernardo González, reconoció las dificultades ofensivas de su equipo y señaló la baja efectividad en los lanzamientos como uno de los factores determinantes de la derrota.

“No sé si ellos fueron los que nos defendieron los de tres, pero todos esos tiros estaban abiertos y solos, la mayoría. Si miran el video, probablemente el 70 % de los tiros de tres estaban abiertos. Tiros de dos, lo mismo, convirtiendo ahí abajo fallamos muchísimo. Lanzamos el 20 % de tres y no estoy seguro cuánto de dos, pero un porcentaje bajísimo. Entonces nosotros mismos perdimos el juego. Ahí el score se ve que estuvo bajo y con 20 % de tres tú no vas a ganar un juego. Y con el porcentaje de dos que tuvimos, menos. Entonces, con dos cestas más ganábamos el juego. Y nos fue mal en ofensiva”.

En el partido , el jugador más destacado fue Romario Roque, de Paisas, quien registró una actuación con 14 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias.

Hoy jueves 19 de noviembre, el balón se pondrá en juego a las 8:00 pm en el Coliseo Evangelista Mora, mientras que la apertura de puertas para el público será a las 7:00 p. m.

Los aficionados que quieran acompañar a Toros del Valle todavía pueden adquirir sus entradas a través del sitio oficial del equipo. Los precios son:

Localidad general: $20.000 y en localidad VIP: $40.000