Luis Díaz recibió un nuevo reconocimiento internacional. El extremo del Bayern Múnich fue incluido entre los candidatos al premio a mejor delantero de los Globe Soccer Awards 2026, una de las categorías principales de esta ceremonia que reúne a algunas de las figuras más destacadas del fútbol mundial.

La organización dio a conocer los nominados este miércoles 18 de noviembre y confirmó que el colombiano hace parte de un grupo de 14 futbolistas que competirán por el galardón. Su presencia en la lista representa un nuevo reconocimiento a su trayectoria y al rendimiento que ha mostrado desde su llegada al fútbol alemán.

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La competencia será exigente. Díaz comparte la nominación con nombres de primer nivel como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Vinícius Júnior y Lamine Yamal. También aparecen Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Ousmane Dembélé, Raphinha, Bukayo Saka, Khvicha Kvaratskhelia y Michael Olise.

El Bayern Múnich también busca reconocimientos

La presencia de Luis Díaz no es la única conexión del Bayern Múnich con esta edición de los premios. El conjunto alemán también fue incluido entre los ocho candidatos a mejor club masculino del año, mientras que su entrenador, Vincent Kompany, figura entre los aspirantes al reconocimiento como mejor técnico.

Además, dos compañeros del colombiano en el equipo bávaro, Harry Kane y Michael Olise, también compiten en la categoría de mejor delantero. De esta manera, el Bayern cuenta con una importante representación en los premios, tanto en las categorías individuales como en la colectiva.

¿Cuándo se entregarán los Globe Soccer Awards 2026?

La primera fase de votaciones ya está habilitada y se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre. Los aficionados podrán elegir a sus favoritos en 12 de las 14 categorías a través de la página oficial de los Globe Soccer Awards.

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Posteriormente, los votos del público se combinarán con los del jurado de la organización para definir a los ganadores. La ceremonia de la edición número 17 se llevará a cabo el próximo 28 de diciembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

De esta manera, Luis Díaz suma una nueva distinción a su recorrido internacional y tendrá la oportunidad de competir por un premio que reúne a varios de los delanteros más destacados del fútbol mundial.