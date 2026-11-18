El Valle del Cauca le apuesta a fortalecer el deporte convencional y paralímpico y llegar a 2027 con una delegación preparada para seguir haciendo historia bajo la bandera de Valle Oro Puro. Foto: Gobernación del Valle del Cauca

Cali

La gobernación del Valle del Cauca instaló el comité estratégico que liderará la reparación del departamento para los juegos nacionales y paranacionales 2027, con el objetivo de defender los títulos obtenidos en 2029 y 2023 y alcanzar el tricampeonato.

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El comité estará integrado por tres componentes: honor, administrativo y operativo, encargados de coordinar aspectos como presupuesto, transporte, alimentación, implementación deportiva y adecuación de escenarios. Así explicó Ana Milena Orozco, gerente de Indervalle

“Este comité es el encargado de agilizar, controlar, transmitir y realizar todos los temas operativos que necesitamos para que nuestros atletas y para atletas cumplan la meta de ser tricampeones de Juegos Nacionales y Paranacionales 2027”.

La gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro destacó que este propósito requiere el compromiso de deportistas, entrenadores técnicos y todas las instituciones involucradas.

“Estos dos Juegos Nacionales que hemos ganado han sido resultado del trabajo de todos. Confío en ustedes, en su experiencia y, por supuesto, en el talento de nuestros deportistas para volver a ser campeones”

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Además, el Valle avanza en su preparación deportiva y se proyecta como subsede de natación artística y clavados. También gestiona la posibilidad de recibir competencias de BMX Freestyle en la pista de Yumbo.

Con esta estrategia, el departamento le apuesta a fortalecer el deporte convencional y paralímpico y llegar a 2027 con una delegación preparada para seguir haciendo historia bajo la bandera de Valle Oro Puro.