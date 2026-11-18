Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que se originó el incendio y determinar qué provocó la conflagración. Foto: Cortesía.

Cali

Un hombre murió y otros dos resultaron heridos en medio de un incendio que se registró en una vivienda de dos pisos del barrio Primitivo Crespo en Cali, durante la noche del martes 17 de noviembre.

Al sitio llegaron 15 unidades del Cuerpo de Bomberos de Cali, que lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras viviendas del sector.

Los tres hombres que resultaron afectados fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. Sin embargo, horas después se confirmó el fallecimiento de uno de ellos debido a la gravedad de las lesiones. Los otros dos continúan bajo atención médica.

Entre tanto, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que se originó el incendio y determinar qué provocó la conflagración.