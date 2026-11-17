Los beneficiarios que tienen pendiente el cobro presencial pueden acercarse a cualquiera de los 85 puntos habilitados en Cali. El trámite es gratuito y no requiere intermediarios.

La Alcaldía de Cali amplió hasta este miércoles 18 de noviembre de 2026 el plazo para que los jefes de hogar damnificados por el sismo del pasado 10 de agosto, que se encuentran autorizados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, puedan reclamar el apoyo económico de $1.050.000 en los puntos habilitados de GANE-SuperGIROS.

Para facilitar la entrega de los recursos, permanecen habilitados 85 puntos de atención en la ciudad. Por esta razón, la Administración Distrital hace un llamado a las personas que aún tienen pendiente el cobro y cumplen con los requisitos establecidos para que se acerquen y reclamen el beneficio dentro del nuevo plazo.

De acuerdo con el balance más reciente, cerca de 17.000 jefes de hogar han recibido los recursos, a través de los operadores dispuestos para este proceso: GANE-SuperGIROS, mediante cobro presencial, y MOVii, por consignación bancaria.

La Administración Distrital recuerda que el trámite es completamente gratuito, no requiere intermediarios e invita a la ciudadanía a consultar únicamente los canales oficiales para verificar la información y resolver sus inquietudes.