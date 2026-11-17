El Valle del Cauca cuenta con 989 especies de aves confirmadas, equivalentes al 51,8 % de las especies reportadas en Colombia.

Un total de 13 municipios del Valle del Cauca recibirán la recertificación internacional como Ciudades de las Aves – Bird City Network, un reconocimiento que ratifica su compromiso con la protección de las aves y sus ecosistemas.

El acto de entrega se realizará este 18 de noviembre, a las 10:30am, en el Ecoparque Cristo Rey, en Cali, y contará con la participación de Susan Bonfield, directora ejecutiva de Environment for the Americas (EFTA), organización internacional que promueve la conservación de las aves y sus hábitats.

La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Valle del Cauca, Francia Elena Obando Ortiz, destacó la importancia de este reconocimiento para el departamento.

“Esta recertificación demuestra que en el Valle del Cauca estamos comprometidos con la protección de nuestra biodiversidad. Queremos que nuestros municipios sigan fortaleciendo sus acciones de conservación, educación ambiental y participación ciudadana, entendiendo que proteger las aves también significa cuidar nuestros ecosistemas y generar nuevas oportunidades a través del turismo de naturaleza”.

Los municipios que recibirán esta recertificación son Cali, Alcalá, Buenaventura, Caicedonia, Calima El Darién, Candelaria, Cartago, El Dovio, La Cumbre, La Unión, Palmira, Sevilla y Yumbo.

El Valle del Cauca cuenta con 989 especies de aves confirmadas, equivalentes al 51,8 % de las especies reportadas en Colombia, una riqueza natural que convierte al departamento en un territorio estratégico para la conservación y el avistamiento de aves.