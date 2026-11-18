Betania, Antioquia

Seis hombres que permanecían privados de la libertad en la estación de Policía de Betania, en el suroeste de Antioquia, lograron escapar durante la madrugada del martes 17 de noviembre.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, los detenidos habrían aprovechado la realización de las festividades del municipio para ejecutar la fuga, que fue descubierta hacia la 1:00 de la madrugada.

Según el reporte de la Policía, los seis hombres abrieron un hueco en una de las paredes de la sala de detención transitoria. Por esta abertura ingresaron al área donde se encuentran las cámaras de seguridad y posteriormente escaparon por la parte trasera de la estación.

Las autoridades identificaron a los fugados como Juan Carlos Castañeda, Yamil Rodríguez, Juan Quintero, Aldo Damián Serna, Luis Quintana y Juan Sebastián Cortés.

Recompensa y plan de búsqueda

Tras conocerse la fuga, la Policía activó un operativo de búsqueda y alertó a las patrullas y unidades especializadas para intentar localizar a los seis hombres.

“Hicimos un consejo de seguridad donde el señor alcalde aprueba una recompensa de 10 millones de pesos para dar con la recaptura a estas seis personas que se fugaron”, manifestó el teniente coronel Jaime Villamizar, comandante del Distrito 9 de Policía.

Entre tanto, las autoridades revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad y recolectan pruebas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la evasión.

La Policía hizo un llamado a la comunidad para que suministre información que permita ubicar y recapturar a los seis hombres.