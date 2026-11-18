Vuelos serán reprogramados por mantenimiento de aeropuerto José María Córdova de Rionegro - Cortesía ANI

Medellín, Antioquia

El aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro tendrá una nueva terminal aérea de 104.000 metros cuadrados, 28 nuevas posiciones de contacto para aeronaves y una ampliación de su pista, según el anuncio de inversiones realizado durante la Milagro Week, en Nueva York.

El proyecto hace parte de un paquete de inversiones superiores a los 1.500 millones de dólares para modernizar y ampliar infraestructura aeroportuaria en Colombia, con obras que también incluyen terminales regionales.

La intervención en el aeropuerto que sirve a Medellín y Antioquia contempla la construcción de una segunda terminal de pasajeros, la ampliación de la pista, nuevas calles de salida rápida para aeronaves y la remodelación integral de la terminal que actualmente opera.

Durante la presentación del proyecto, el representante del grupo aeroportuario señaló que la apuesta es convertir la terminal de Rionegro en uno de los mejores aeropuertos de América Latina, con infraestructura que permita responder al crecimiento de la demanda de pasajeros y operaciones aéreas.

Una nueva terminal y 28 posiciones de contacto

La nueva terminal tendrá 104.000 metros cuadrados de infraestructura y contará con 28 nuevas posiciones de contacto, que facilitarán las operaciones de embarque y desembarque de pasajeros mediante conexión directa con las aeronaves.

El plan también incluye la ampliación de la pista y la construcción de calles de salida rápida, infraestructura que busca mejorar el movimiento de los aviones en tierra y optimizar la operación aeroportuaria.

A estas obras se sumará la remodelación integral del edificio actual, dentro de una transformación que busca ampliar la capacidad del aeropuerto y mejorar la experiencia de los viajeros.

Inversión para varios aeropuertos del país

El anuncio realizado en Nueva York contempla recursos superiores a los 1.500 millones de dólares para la modernización de infraestructura aeroportuaria en Colombia.

Además de Rionegro, se mencionaron intervenciones en terminales de Quibdó, Carepa, Corozal y Montería. En esta última se proyecta ampliar el edificio de pasajeros, mejorar los canales de drenaje y realizar una intervención integral de la pista y la plataforma.

El compromiso de inversión se presentó durante la Milagro Week, con participación del Gobierno nacional y representantes del grupo aeroportuario. Según el Ministerio de Transporte, el próximo 2 de diciembre se realizará un encuentro en Medellín para ratificar el compromiso y avanzar en la consolidación de los proyectos.