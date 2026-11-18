La iniciativa se desarrolla en articulación con la Fundación Mujer y Hogar y cuenta con la participación del programa de Ingeniería Civil de la UDES, con estudiantes de octavo a decimo semestre.

Su propósito es evaluar las condiciones físicas de las viviendas prefabricadas que han sido entregadas desde 2019 y determinar cuáles requieren adecuaciones para mejorar sus condiciones habitacionales.

Para realizar este diagnóstico, el equipo diseñó un instrumento que permite medir cinco aspectos:

Módulos prefabricados

Techos

Pisos

Instalaciones eléctricas

Instalaciones hidráulicas

Con estas herramienta se visitaron 18 viviendas ubicadas en los barrios Brisas de Provenza, Luz de Salvación, Cristal Alto y Cristal Bajo

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A partir de los resultados, se identificó la vivienda de Marcelina Panqueva, en Brisas de Provenza, como la que presentaba mayor vulnerabilidad. Por esta razón, se adelantó una intervención que duró aproximadamente mes y medio e incluyó el cambio del techo, instalación de pisos de cerámica, impermeabilización de muros, adecuación de puertas y ventanas y trabajos de pintura.

José Daniel Ardila Reyes, profesor del programa de Ingeniería Civil de la UDES, explicó “Que una de las ventajas de este instrumento es que puede replicarse en otros sectores del país. Además, incorpora un sistema de georreferenciación que facilita la ubicación de las viviendas y el seguimiento a las intervenciones realizadas”.

El proyecto busca continuar con la identificación de viviendas que necesiten mejoras en la ciudad de Bucaramanga y fortalecer el trabajo entre la Universidad UDES, las organizaciones sociales y los aliados para contribuir al bienestar de las familias beneficiarias.