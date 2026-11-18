El Concejo de Bucaramanga aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 071 de 2026, que autoriza a la administración municipal a comprometer más de 540.000 millones de pesos mediante vigencias futuras excepcionales, con recursos que se extenderán hasta el año 2041.

La iniciativa, presentada por la Alcaldía y con ponencia del concejal Luis Ávila, contempla recursos para educación, infraestructura vial y saneamiento, entre otros sectores. Durante la plenaria que se realizó este marte 17 de noviembre, el ponente explicó que el proyecto está dividido en dos capítulos: uno correspondiente a compromisos para 2027, por más de $166.000 millones, y otro que supera el actual periodo de gobierno.

Ávila señaló que la intención es garantizar la continuidad de servicios esenciales y de obras que requieren financiación a largo plazo: “Encontramos el PAE, que es el Programa de Alimentación Escolar, el transporte escolar. Y también encontramos la conectividad digital y la continuidad del bilingüismo y de los créditos en educación superior”, explicó el concejal.

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El proyecto también incluye recursos para la vigilancia y el aseo de las instituciones educativas oficiales, la pavimentación y el mantenimiento de la malla vial, así como la financiación y el mantenimiento de la línea 2 de la planta de tratamiento de lixiviados de El Carrasco, con compromisos proyectados entre 2027 y 2041.

La aprobación de vigencias futuras tuvo tres votos en contra

Los concejales Jorge Florez, Tito Rangel y José David Cavanzo. Este último cuestionó el procedimiento utilizado por la Alcaldía de Bucaramanga y advirtió posibles vicios de nulidad.

Según Cavanzo, la Alcaldía habría asumido competencias que corresponden exclusivamente al Concejo en materia presupuestal: “La Alcaldía se atribuyó unas funciones que son propias del Concejo, es decir, la Alcaldía está haciendo algo que no le corresponde, y es que ellos no pueden modificar el presupuesto, eso es una función exclusiva inherente del Concejo Municipal”, afirmó.

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El cabildante también puso en duda que algunas de las intervenciones incluidas en el proyecto tengan carácter estratégico, al considerar que “actividades como tapar huecos y arreglar andenes corresponden a labores rutinarias”.

Además, cuestionó que se comprometan recursos del presupuesto de 2028, cuando ya habrá terminado el actual periodo de gobierno.

La votación final fue de 16 votos a favor y 3 en contra. Con esta aprobación mayoritaria, queda autorizada la Alcaldía de Bucaramanga para asumir los compromisos presupuestales contemplados en el acuerdo, aunque la ejecución de los proyectos deberá cumplir los respectivos procesos contractuales.