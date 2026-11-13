Viernes 13 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

La Universidad La Gran Colombia de Armenia otorgó título Honoris Causa en administración de empresas a Clara Luz Jaramillo de Botero Foto: Cortesía Gran Colombia

Armenia

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Tenemos una bonanza a la inversa por bajos precios, altos costos de producción y baja cosecha así lo alertaron los representantes de dignidad cafetera y agropecuaria reunida en Armenia, urgen acciones para defender al productor

El hotel Mocawa de Armenia fue el epicentro del Foro Cafetero Nacional, con el lema “una cita para oír y ser oídos” liderado por el movimiento de Dignidad Agropecuaria Colombiana, y Dignidad Cafetera Nacional.

El evento se realizó en el cuarto piso del hotel Mocawa de Armenia donde abordaron tres temas principales, el Catastro Multipropósito, avances, oportunidades y retos, segundo tema ingreso cafetero, precio y efecto del clima en la calidad del café y contrato de administración del Fondo nacional del café, principales aspectos y discusiones con el sector.

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Alfonso Osorio del departamento del Cauca, de Dignidad Agropecuaria “principalmente hay una crisis que podíamos decir perfecta y muy grave para los cafeteros, que es bajo precio, altos costos de producción y poca cosecha, esos tres aspectos juntos hacen una crisis terrible y hay que sumarle dos, alta cosecha en Brasil, que ha sido un 20% más con respecto al año pasado y también mala calidad por el verano y por la broca. Creo que, si eso no cambia, la crisis que se viene sería terrible”

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¿qué llamado a hacer al Gobierno Nacional? Don Alfonso: hoy hubo una intervención del directivo nacional del Fondo de Estabilización de Precios y ahí empezamos a tener la primera dificultad y desacuerdo. Ellos, en nombre del gobierno o en nombre de este fondo, que es un fondo alimentado por los cafeteros, dicen que producir una arroba de café está en 168 y 170.000 pesos, y nosotros decimos que puede pasar de 250.000 pesos la arroba, si no nos ponemos de acuerdo en eso, va a ser muy complicado y desde ahora desde ahora hay que decirle al gobierno que hay que ponerse a mirar cómo son de verdad los costos de producción.

se hablan de muchos compromisos, pero en la realidad no se ven? Don Alfonso: hay que mirar, por ejemplo, temas de créditos que son mu- muchísima la dificultad en créditos. Hay que mirar temas de altos costos de fertilizantes y agroinsumos. Hay que mirar temas de embargos y de y de incumplimiento de créditos que se le va acercando a los cafeteros y en ese sentido el gobierno tiene que empezar a ponerse serio en el tema.

¿Uno podría decir que el cafetero hoy está en una bonanza a la inversa? Por supuesto, esa es una muy buena conclusión. Estamos en una bonanza a la inversa.

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En los primeros 100 días del presidente Abelardo de la Espriella, desde Dignidad Agropecuaria cuestionaron el proyecto de Ley de Rescate Económico

A 100 días del actual gobierno, en el marco de un encuentro en Armenia el director de Dignidad Agropecuaria Colombia Oscar Gutiérrez cuestionó que en campaña establecen unas posiciones, pero luego llegan al poder y cambian las mismas afectando a los más vulnerables.

Destacó que el tema más preocupante es el de la reforma tributaria porque siempre el gobierno actual dijo que no lo implementarían, pero ya presentaron el proyecto.

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Sostuvo que el anterior proyecto es lamentable en el objetivo que tiene de recaudar una suma importante, sin embargo, es a costa de bajarle los impuestos a los megas ricos y subiéndoselos a los mega pobres.

Dijo que lo llama así porque realmente no tienen mayor cosa y deberán pagar un IVA que no les devolverán porque se requiere facturación electrónica que debe ser sustentado con un buen internet lo que al final es un gran engaño a los consumidores.

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No hay derecho, un hombre resultó con quemaduras al provocar una explosión cuando hurtaba elementos de una recámara de la Edeq en el centro de Armenia.

EDEQ informa que la interrupción del servicio de energía registrada el jueves 12 de noviembre en un sector del centro de Armenia fue ocasionada por un nuevo hurto de infraestructura eléctrica en una recámara ubicada en la carrera 14 entre calles 21 y 22.

Como consecuencia de esta acción se presentó un cortocircuito que generó una explosión que dejó sin energía a 3.435 clientes del sector. Una vez identificado el daño, personal técnico de EDEQ se desplazó al lugar y realizó las maniobras operativas y los trabajos necesarios para aislar la falla, garantizar condiciones seguras de intervención y restablecer el servicio.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez confirmó que el joven de 22 años de edad resultó electrocutado al tratar de robar cable de la recámara y resulto con varias quemaduras y fue trasladado a un hospital de la ciudad.

Desde EDEQ agradece a la comunidad el reporte oportuno de esta situación que puso en riesgo la vida e integridad de las personas que intervinieron indebidamente las instalaciones, y que además pudo ocasionar accidentes graves, incendios o daños en equipos eléctricos.

Estas situaciones o cualquier actividad sospechosa relacionada con el hurto o vandalismo de infraestructura eléctrica pueden reportarse a la línea 123 de la Policía Nacional y a la línea de servicio al cliente de EDEQ: 115 desde Armenia o al 018000 910115 desde cualquier municipio.

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CRQ mantiene seguimiento a las labores de descontaminación de fuentes hídricas afectadas por derrame de ACPM en Calarcá

Desde el pasado 31 de octubre, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) mantiene el acompañamiento y seguimiento a las labores de descontaminación y recuperación de las fuentes hídricas afectadas por el derrame de ACPM, ocurrido a la altura del túnel Las Mariposas, en jurisdicción del municipio de Calarcá, donde el hidrocarburo alcanzó la carpeta asfáltica, las obras de arte de la vía, el sistema de alcantarillado pluvial y un cuerpo superficial de agua, generando afectaciones que llegaron hasta la bocatoma San Rafael.

La mancha de hidrocarburo se desplazó a través del sistema de drenaje pluvial hasta la quebrada El Salado, afluente del río Santo Domingo, que, a su vez, tributa al río Verde. Durante este recorrido, el contaminante alcanzó el punto de captación de la bocatoma San Rafael, en la quebrada El Salado, perteneciente a las Empresas Municipales de Calarcá (EMCA ESP), infraestructura que permanece cerrada debido a la afectación.

Como parte de las acciones de seguimiento, este lunes 9 de noviembre se realizaron tomas de muestras en cinco puntos del río, con parámetros específicos para identificar la presencia de hidrocarburos. Estos procedimientos fueron requeridos por la CRQ a la Cooperativa Santandereana de Transportadores Limitada (Copetran), empresa responsable de atender la emergencia, y permitirán medir el impacto del derrame y evaluar las condiciones de contaminación de la fuente hídrica por la presencia de ACPM.

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De igual manera, la Corporación requirió a la empresa la realización de un estudio hidrobiológico en los diferentes puntos afectados, el apoyo a las labores de suministro de agua para la población de Calarcá y la priorización de la recuperación de la quebrada El Salado y la bocatoma San Rafael, identificada como la más afectada, con el propósito de restablecer el funcionamiento de la bocatoma en el menor tiempo posible.

El profesional también precisó que la Corporación mantendrá el seguimiento a estas acciones hasta que la empresa demuestre que las áreas y los recursos naturales afectados fueron saneados o recuperados, tal como lo establece la normativa ambiental colombiana.

Dentro de las acciones implementadas para atender el derrame se encuentra la instalación de barreras absorbentes oleofílicas en diferentes puntos de las fuentes hídricas afectadas, principalmente en la quebrada El Salado y en el punto de confluencia con el río Santo Domingo.

Las barreras están diseñadas para absorber específicamente el hidrocarburo y encapsular el material que capturan. Una vez cumplen su función, la empresa debe retirarlas y garantizar su adecuada disposición final, para posteriormente instalar nuevos elementos que permitan continuar con la recuperación del ACPM que aún permanece en diferentes puntos de la fuente hídrica.

Sobre este procedimiento, Triviño explicó que estas labores deben desarrollarse de manera continua, teniendo en cuenta que la recuperación de una fuente hídrica afectada por un derrame de hidrocarburos requiere tiempo y depende de las características de la sustancia y de los impactos que pudo ocasionar.

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Desde la gerencia del hospital La Misericordia de Calarcá aclararon que una empresa tercerizada adeuda los pagos de los salarios a los trabajadores

Y es que se trata de 40 trabajadores del hospital que denunciaron el retraso en los pagos de sus salarios, obligaciones e incluso seguridad social.

Al respecto la gerente del centro asistencial, Gloria Mercedes Jaramillo enfatizó que es una problemática heredada e incluso ha participado desde el primer momento que asumió la gerencia en las mesas de conciliación con la empresa que es sindical de la ciudad de Medellín.

Reconoció que presentan inconsistencias en sus pagos donde a algunos les cancelaban los salarios, sin embargo y a otros les pagaban incompletos la seguridad social.

Explicó que lo pactado con la empresa es que demuestren los pagos en seguridad social e inmediatamente el hospital les paga teniendo en cuenta que tienen los recursos respectivos.

Señaló que la situación actual está relacionada con que no pagaron completos los salarios del mes de septiembre puesto que solo cancelaron a 35 empleados y es allí donde se incumple el contrato establecido por lo que no pueden pagarles por adelantado.

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Con 300 uniformados la Policía del Quindío busca garantizar la seguridad y tranquilidad de propios y visitantes en este puente festivo

Con el propósito de garantizar la seguridad, la convivencia ciudadana y el bienestar de residentes y visitantes, el Departamento de Policía Quindío dispondrá de más de 300 uniformados de las diferentes especialidades del servicio para acompañar y supervisar las actividades programadas durante el presente fin de semana en los 12 municipios del departamento.

El dispositivo de seguridad contempla acompañamiento permanente en conciertos, eventos deportivos, jornadas comunitarias, actividades de reactivación económica, ferias navideñas y demás concentraciones de público, donde se espera una importante asistencia de ciudadanos y turistas.

De manera simultánea, serán fortalecidos los controles preventivos y operativos en los principales ejes viales del departamento, realizando actividades de regulación y control para garantizar una movilidad segura, prevenir la siniestralidad vial y brindar acompañamiento a quienes se desplazan por las carreteras quindianas.

Asimismo, la institución incrementará la presencia policial en los diferentes municipios con vocación turística, plazas principales, corredores turísticos, parques temáticos, zonas gastronómicas y demás sitios de interés que registran alta afluencia de visitantes durante los fines de semana, con el fin de prevenir comportamientos contrarios a la convivencia y ofrecer condiciones de seguridad para el disfrute de las familias.

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El presupuesto de Armenia para el 2027 será de 1 billón 100 mil millones de pesos. El concejo Municipal aprobó todo el paquete de Inversión.

El Concejo Municipal de Armenia aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo por medio del cual se expide el Presupuesto General de Rentas, Gastos e Inversión del municipio para la vigencia fiscal 2027, el cual fue aforado en $1.114.129.826.480, —un billón ciento catorce mil ciento veintinueve millones ochocientos veintiséis mil cuatrocientos ochenta pesos—, recursos con los que la Administración Municipal proyecta financiar el funcionamiento institucional, el servicio de la deuda y los programas y proyectos de inversión contemplados para el próximo año.

El presupuesto aprobado incluye los ingresos propios de los establecimientos públicos. De este total, $1.112.709.826.480 corresponden al sector central y $1.420 millones a los ingresos propios de los establecimientos públicos, representados por el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera) y la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia (Corpocultura).

En cuanto a la distribución del gasto del sector central, se destinarán $880.642.606.690 a inversión, equivalentes al 79,14 %; $178.748.163.890 a funcionamiento, que representan el 16,06 %, y $53.319.055.900 al servicio de la deuda, correspondientes al 4,79 %.

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La inversión se constituye en el componente de mayor participación del presupuesto y está incorporada en el Plan Operativo Anual de Inversiones (Poai) 2027, instrumento que articula los recursos con los programas y metas del Plan de Desarrollo Municipal Armenia con Más Oportunidades 2024-2027.

Entre las principales asignaciones de inversión se destacan $340.433.434.000 para la Secretaría de Educación Municipal (SEM), destinados a fortalecer el acceso, la permanencia y la calidad educativa. De estos recursos, $338.633.434.000 respaldan 16 proyectos de educación inicial, preescolar, básica y media, mientras que $1.800 millones se destinan al proyecto de becas para el acceso a la educación superior.

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La Alcaldía de Calarcá dispuso beneficios tributarios para facilitar el pago de obligaciones pendientes del impuesto predial y de Industria y Comercio y sus complementarios. Los contribuyentes podrán acceder al descuento hasta el 26 de diciembre de 2026, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

La Alcaldía de Calarcá invita a los contribuyentes a ponerse al día con sus obligaciones tributarias mediante los beneficios que permiten obtener un 70 % de descuento en los intereses moratorios.

Para el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y sus complementarios, el beneficio también contempla una reducción del 70 % en las sanciones. La medida busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones pendientes y brindar alternativas de pago a los ciudadanos y comerciantes del municipio.

Para acceder al beneficio del impuesto predial unificado, los contribuyentes deben pagar el 100 % del capital adeudado, incluida la vigencia 2026, y el 30 % de los intereses causados a la fecha del pago. En el caso del ICA y sus complementarios, es necesario presentar la declaración correspondiente, pagar la totalidad del capital y el 30% de los intereses y las sanciones causadas.

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La medida aplica a obligaciones vencidas del predial de 2025 y años anteriores, así como a obligaciones del ICA del año gravable 2025 y anteriores, incluidas aquellas en procesos de cobro persuasivo, cobro coactivo, fiscalización y saldos pendientes de acuerdos de pago anteriores que no hayan sido incumplidos, conforme a las condiciones establecidas.

Los interesados podrán acogerse a estos beneficios hasta el 26 de diciembre de 2026. Es importante tener en cuenta que el descuento se hará efectivo únicamente con el pago total de la obligación objeto del beneficio y no aplica a la sobretasa bomberil ni al porcentaje ambiental.

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En el marco de su nueva etapa institucional, la Lotería del Quindío cumplió con la jornada de visita de vigilancia del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), un ejercicio orientado a verificar el cumplimiento de la Ley 643 de 2001, sus decretos reglamentarios y los acuerdos aplicables al juego de lotería tradicional.

Durante este proceso se revisaron aspectos relacionados con el plan de mejoramiento aprobado, las reservas técnicas, el respaldo financiero para el pago de premios y los mecanismos de control y supervisión de los juegos de suerte y azar, entre ellos el chance y la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo-SARLAFT.

Al término de la jornada, Roberto Conde Romero, secretario técnico del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, entregó un balance positivo y destacó que la Lotería del Quindío avanza por buen camino, con las condiciones necesarias para respaldar sus obligaciones y garantizarles a sus apostadores el pago del Premio Mayor y los demás premios ofrecidos.

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El Departamento Nacional de Planeación, DNP, a través de la Subdirección de Seguimiento al Desempeño, realizó una jornada de seguimiento a proyectos estratégicos que ejecuta la gobernación del Quindío, con recursos del Sistema General de Regalías.

Uno de los puntos centrales del recorrido fue la construcción del Hospital Sagrado Corazón de Quimbaya, donde el DNP evidenció un avance físico significativo, con trabajos de excavación, cimentación y construcción del muro de contención perimetral, que tendrá una extensión de 156 metros.

La jornada también incluyó el seguimiento al proyecto de reposición de las redes de alcantarillado pluvial y sanitario del barrio Comuneros, en Montenegro.

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En el Quindío entregaron insumos médicos para tres hospitales y el Monasterio Santa Clara del municipio de Montenegro tras el terremoto

En el centro de convenciones de la ciudad se llevó a cabo la donación para el Hospital Mental de Filandia, el Hospital San Juan de Dios de Armenia, el Hospital La Misericordia de Calarcá y el Monasterio Santa Clara del municipio de Montenegro

En primer lugar, Carolina Barreto de Coopidrogas indicó que a través de su programa de responsabilidad social realiza el proceso de donación en el departamento para fortalecer la red hospitalaria y la prestación de salud de la comunidad que pueden estar pasando por un difícil momento tras el terremoto del pasado 10 de agosto, Desde Coopidrogas señalaron que la inversión de los insumos fue de 120 millones de pesos.

Especificó que dependiendo de las necesidades de cada uno de los hospitales se establecieron las entregas correspondientes con insumos como medicamentos, medicamentos especializados como para el hospital psiquiátrico, implementos de aseo personas e implementos médicos como jeringas.

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El gerente del hospital del municipio de Filandia, Juan Carlos Patiño agradeció a la gobernación departamental por la gestión y a la empresa que permitió sea una realidad esta importante donación que es clave para el fortalecimiento del componente de humanización del servicio.

En ese mismo sentido dio a conocer que durante el fin de semana pasado recibieron colchonetas y almohadas para el descanso de los usuarios que están en la sede de Juan Bosco del centro asistencial.

Explicó que desde el 10 de agosto la administración departamental evidenció las necesidades para el buen desempeño de las funciones entre las que se destacan el acondicionamiento de las camas de los usuarios donde urgían 56 colchones que fueron donados por el gobierno departamental.

Finalmente, la gerente del hospital La Misericordia del municipio de Calarcá Gloria Mercedes Jaramillo agradeció el gran gesto de solidaridad porque considera permite brindar con calidad la prestación de los servicios de salud.

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Más de $933 millones movilizó el festival Sabe a Quindío de la Cámara de Comercio

$933.814.800 en ventas de platos promocionales. Esta cifra representa un crecimiento del 87 % frente a 2025, cuando se registraron $498.701.800.

El festival pasó de 94 establecimientos participantes en 2025 a 164 en 2026, con un crecimiento del 74 % en la vinculación empresarial.

Durante los diez días del evento se vendieron 32.579 promociones, un 81 % más que en la edición anterior.

El 33 % de los empresarios encuestados generó empleo adicional y el 87% reportó la llegada de nuevos clientes. Por su parte el 74% dinamizó sus redes sociales

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Empresas Públicas de Armenia EPA a través de la Subgerencia de Aseo, adelantó labores de corte de césped en los sectores de Tres Esquinas, La Isabela, Arrayanes y el estadio Centenario, como parte de las jornadas de mantenimiento que se desarrollan periódicamente en parques, separadores y espacios públicos de la ciudad.

Estas actividades se realizan aproximadamente cada 45 días en diferentes puntos de Armenia, con el propósito de conservar las zonas verdes en buenas condiciones y contribuir al cuidado del entorno urbano. Además, el material vegetal recolectado no se desperdicia, sino que pasa por un proceso de biodegradación del que se obtiene mantillo, una capa vegetal que ayuda a conservar la humedad del suelo, proteger su cobertura y mejorar sus condiciones, al tiempo que contribuye a ralentizar el crecimiento del césped.

Este aprovechamiento hace parte de las estrategias de economía circular de EPA, que buscan reducir la cantidad de residuos orgánicos enviados al relleno sanitario y reincorporar estos materiales al ciclo natural. De esta manera, la Empresa de Todos continúa trabajando por el mantenimiento de los espacios públicos y la implementación de prácticas sostenibles que aportan al cuidado ambiental de Armenia.

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), durante los meses de septiembre y octubre de 2026, realizó operativos de control de emisiones contaminantes a fuentes móviles (vehículos), en los que fueron evaluados 280 automotores que funcionan con combustible diésel y gasolina, incluidas motocicletas.

De este total, 151 vehículos fueron rechazados, lo que significa que el 53,93 % de los automotores evaluados no cumplió con los parámetros ambientales establecidos.

De acuerdo con el informe técnico entregado a la CRQ, los vehículos rechazados representan el 53,93 % del total evaluado, mientras que 129 automotores aprobaron las pruebas, equivalentes al 46,07 %. Los resultados evidencian que los vehículos diésel registraron el mayor porcentaje de rechazo, seguidos por los de ciclo Otto y las motocicletas de cuatro tiempos.

Uno de los resultados más relevantes se presentó en el grupo de vehículos diésel de servicio público. De los 73 automotores evaluados, 47 no cumplieron con los parámetros de emisión, lo que representa un porcentaje de rechazo del 64,38 %. Los otros 26 vehículos aprobaron las mediciones, equivalentes al 35,62 %.

Las mediciones estuvieron a cargo de la empresa GELSOTEC, laboratorio autorizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), contratado por la Corporación para realizar las pruebas técnicas a vehículos con motores diésel, ciclo Otto y motocicletas de cuatro tiempos, tanto de servicio público como particular.

El laboratorio cuenta con personal técnico calificado y equipos especializados, y sus metodologías de medición están acordes con los lineamientos del IDEAM y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) realizó en sus instalaciones la reunión preparatoria de la audiencia pública ambiental sobre la modificación de la licencia ambiental para la ampliación del Parque Ecológico y Tecnológico Andalucía, ubicado en la vereda San José, en Montenegro.

Durante el encuentro se socializó el reglamento que orientará la audiencia, las condiciones de participación ciudadana y los principales aspectos del proyecto, entre ellos, los resultados del estudio de impacto ambiental, los impactos identificados y las medidas de manejo propuestas.

“Este era un requisito de procedimiento que teníamos que agotar, en el que expusimos dos temas importantes: el primero, la reglamentación de la audiencia pública que se adelantará el 27 de noviembre a las 9:00 de la mañana en el aula ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío… también el día de hoy se expuso el proyecto, todo lo relacionado con el estudio de impacto ambiental, los elementos que se evaluaron, los impactos que se generarían y las medidas de control y mitigación de esos impactos”, señaló Juan Esteban Cortés Orozco, director (e) de la CRQ.

La audiencia será un espacio abierto a la ciudadanía para conocer los alcances de la modificación de la licencia ambiental, presentar inquietudes y participar en la discusión sobre el proyecto. Al respecto, Sebastián Cárdenas Cardona, gerente regional de Urbaser, manifestó:

“Desde Urbaser, como solicitantes de la licencia y operadores del actual Parque Ecológico y Tecnológico de Andalucía, que sirve para la disposición final de todos los residuos de todos los quindianos, contarle a la comunidad y a otras personas interesadas y asistentes cuál es la ampliación del proyecto, qué estamos sugiriendo, cómo vamos a trabajar y a mitigar los impactos derivados de esta operación y responder algunas dudas que tiene la comunidad”.

Las personas interesadas en intervenir deberán inscribirse a más tardar el 23 de noviembre. Los formatos de registro están disponibles en las alcaldías de Montenegro y La Tebaida, la Personería de Montenegro, la Oficina Asesora Jurídica de la CRQ y las instalaciones de Urbaser.

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43 de las 44 ciudades que mide el Índice de Competitividad de Ciudades 2026 mejoraron su puntaje general frente a 2019, según el Índice de Competitividad de Ciudades 2026 presentado por Colombia Compite y la Universidad del Rosario, la ciudad de Armenia ocupó el puesto 13 entre las 44 ciudades que midió el estudio.

Colombia Compite y la Universidad del Rosario presentaron e Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 2026. Una medición que evalúa el desempeño competitivo de las principales ciudades del país, y que busca aportar insumos al diseño de política pública que tenga un impacto directo en el bienestar y el desarrollo territorial.

En esta oportunidad, la medición se compone de 76 indicadores duros provenientes de fuentes oficiales del orden nacional. Asimismo, es importante señalar que el ICC incluye una serie de ajustes metodológicos en términos de su alcance y composición.

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En Quindío, 5.764 hogares recibirán quinta entrega de Renta Ciudadana y Compensación del IVA. Prosperidad Social invertirá más de 2.388 millones de pesos en este ciclo en el departamento. La entrega de estas transferencias monetarias se realizará del 13 al 28 de noviembre.

La gerente de Prosperidad Social en Quindío, Ángela Patricia Libreros Ortiz, informó que la entidad entregará las transferencias monetarias del quinto ciclo de Renta Ciudadana y Compensación del IVA, del 13 al 28 de noviembre.

Las transferencias se entregarán en el municipio asignado, de acuerdo con la programación establecida para cada transferencia. No se permiten cambios de titular, entregas mediante poderes ni autorizaciones a terceros.

Se realizará mediante abonos a las cuentas de los beneficiarios registrados en el Gestor de Información Financiera. La modalidad de giro tendrá cobertura nacional a través de la red aliada de SuRed y SuperGIROS.

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Prosperidad Social recuerda que hoy viernes 13 de noviembre vence el plazo para que los beneficiarios del programa Colombia Mayor reclamen sus transferencias monetarias.

Balance nacional con corte al 11 de noviembre: Los departamentos con mayor porcentaje de cobro son: Sucre: 98,14 %, Quindío: 97,62 %, Magdalena: 97,45 %. Atlántico: 97,35 %, Risaralda: 97,26 %, Caldas: 97,25 %, Cesar: 97,21 %

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299 mil personas formadas por el SENA Quindío entre octubre 2025 y septiembre de 2026Formación, bilingüismo, atención al sector rural, certificación de competencias laborales e inversión institucional hicieron parte de los resultados presentados durante la Rendición de Cuentas 2026.

la directora regional (e), Olga Lucía Quintero Ocampo, en el auditorio de la Escuela Nacional de la Calidad del Café en Armenia explicó que, en materia de formación titulada, ejecutaron 24.074 cupos, de los cuales 12.686 correspondieron a programas técnicos y 11.388 a tecnológicos; a esto se suman 275.422 cupos de formación complementaria.

Por otro lado, el programa de Articulación con la Media también tuvo resultados destacados, con 5.991 cupos de formación; en cuanto al programa de bilingüismo, la Regional alcanzó 40.795 cupos de formación, acercando el aprendizaje de otros idiomas a más quindianos y fortaleciendo competencias que amplían sus posibilidades en los ámbitos académico, laboral y personal.

Otro de los procesos destacados fue la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, mediante el cual lograron calificar a 4.331 personas

En materia de inversión, durante la vigencia 2025 la Regional contó con una apropiación presupuestal de $69.289 millones, mientras que para 2026, con corte al 30 de septiembre, registró una apropiación vigente de $72.664 millones; estos recursos han permitido garantizar el funcionamiento de la Dirección Regional y los tres centros de formación

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¡El Monumento al Yipao regresó a su lugar! Luego de un importante proceso de restauración y recuperación, este emblemático monumento vuelve a su espacio, luciendo renovado y en mejores condiciones para el disfrute de propios y visitantes.

A través del trabajo articulado entre Corpocultura y el Museo de Arte de Armenia y el Quindío (MAQUI), se adelantaron labores orientadas a su conservación, mantenimiento y cuidado, garantizando la protección de nuestro patrimonio artístico y cultural.

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La Universidad La Gran Colombia de Armenia otorgó título Honoris Causa en administración de empresas a Clara Luz Jaramillo de Botero

En las instalaciones de la Universidad La Gran Colombia de la ciudad se llevó a cabo el acto de entrega del título Honoris Causa en administración de empresas a Clara Luz Jaramillo de Botero por su trayectoria en el liderazgo social, la gestión comunitaria y la promoción del desarrollo humano en el departamento del Quindío.

La rectora de la universidad, Bibiana Vélez Medina sostuvo que es un reconocimiento justo y necesario siendo la máxima distinción que puede otorgar una universidad a personas que han llevado una vida de transformación como es el caso actual.

Enfatizó que es un ejemplo para las nuevas generaciones y por eso lo significativo de este proceso donde fue respaldada por 11 instituciones con oficios dirigidos al consejo académico de la universidad.

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Clara Luz Jaramillo de Botero se mostró feliz y agradecida por este gran reconocimiento que considera es complejo porque no está acostumbrada a recibir, pero que cambia el chip para recibirlo con todo el orgullo por el trabajo realizado en el departamento.

Recordó que llevaba mercados a quienes eran de escasos recursos y siempre tuvo una inclinación por el apoyo a la comunidad empezando por diferentes organizaciones que le permitieron desarrollar su labor.

Reconoció que no es buena para recibir porque ha estado acostumbrada a dar, sin embargo, se siente muy contenta por tal reconocimiento que le otorga la distinguida universidad.

Destacó que la época ha cambiado en gran manera lo que ha perdido el civismo y el apoyo a los demás por eso es clave este tipo de espacios para resaltar a los buenos por el apoyo de la gente más necesitada.

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Durante este puente festivo se llevará a cabo el primer festival cordillerano del plátano en el Quindío con el objetivo de dinamizar la economía local

Este domingo 15 de noviembre se llevará a cabo el festival del plátano en el parque principal del municipio de Buenavista que contará con concursos gastronómicos como el pelado del plátano, muestras culturales, folclóricas y música en vivo.

El alcalde de la localidad cordillerana,Jhon Steban Aristizábal considera que estos espacios son muy importantes para exaltar la labor de los campesinos, las tradiciones y la vocación agrícola.

Resaltó que contarán con más de 25 expositores donde en cada uno de los stands habrá diferentes preparaciones a base de plátano como la innovación con los helados, también está el plátano maduro con queso, lasaña entre otros.

Fue enfático en afirmar que trabajan de la mano con el gobierno departamental para reactivar la economía del municipio por eso considera que una manera de apoyar al proceso tras el terremoto es visitando y disfrutando de los atractivos del territorio.

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En deportes, El Deportes Quindío jugará el partido más importante del semestre este domingo 15 de noviembre a las 8y10 de la noche en el estadio Centenario de Armenia ante Real Cartagena por la quinta fecha del cuadrangular semifinal del Torneo Dimayor de la B.

Si el conjunto milagroso gana el domingo se clasificará a la final del segundo semestre y quedará a un paso de ascender a la liga Dimayor luego de 13 años en la B.

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En medio de este tema deportivo, un jugador del Deportes Quindío se vio involucrado en un accidente de tránsito donde resultó herido un joven hincha

A través de un comunicado el Deportes Quindío informó “en relación con el accidente de tránsito ocurrido el miércoles en las inmediaciones del Estadio Centenario, en el cual se vio involucrado uno de nuestros jugadores y dejó como resultado un hincha lesionado, informa se trata de un accidente de tránsito que fue atendido oportunamente por las autoridades de tránsito y la Policía Nacional que se encontraban presentes en el sitio a la hora del suceso, entidades encargadas de adelantar los procesos y mientras correspondientes y establecer las circunstancias de lo ocurrido.

Y agrega “Desde el momento de los hechos se han activado los mecanismos correspondientes a través de las pólizas y seguros del jugador, cuyos responsables se encuentran adelantando las gestiones para atender la situación y brindar el acompañamiento correspondiente”

El club se encuentra atento al desarrollo de la situación y mantiene la disposición para colaborar con las autoridades que querían queremos expresar nuestra solidaridad con el joven afectado y su familia, a quien le deseamos pronta recuperación.

Deportes Quindío hace un llamado a la responsabilidad del manejo y la difusión de la información invitando a la opinión pública a remitirse a los hechos confirmados y evitar señalamientos o malinterpretaciones que puedan llegar a generar desinformación.

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Finalmente, Caciques del Quindío Junior jugará hoy viernes 13 de noviembre en el municipio de Córdoba Quindío, un partido que será muy importante para los nuestros ya que se deberá ganar para continuar en primera división del futbol de salón profesional, su rival será el Club Faraones de Pitalito, que marcha quinto en el grupo con 10 puntos a un punto del cuarto y último clasificado, el encuentro se disputará a partir de las seis pm con entrada al coliseo municipal gratis.

El sábado 14 de noviembre habrá doblete en el coliseo del café en Armenia, con la presencia de los caciques juniors desde las 5 PM y Caciques del Quindío sobre las 7pm, con entrada gratuita.

Y finalizaremos, este fin de semana en Córdoba Quindío, el Domingo 15 de noviembre cuando Caciques del Quindío femenino dispute el partido de Vuelta de Cuartos de Final ante Zipaquirá Potencia Deportiva a Partir de las 5PM, también con entrada libre.