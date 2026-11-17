Asesinan a pareja de esposos dentro de una vivienda en zona rural de Florida, Valle - Imagen de referencia IA

Una pareja de esposos fue asesinada a tiros dentro de una vivienda en zona rural del municipio de Florida, en el oriente del Valle del Cauca. Las autoridades investigan si hombres armados irrumpieron en el inmueble para cometer el doble homicidio.

Las víctimas fueron identificadas como Jhonier Albeiro Viera Gómez, de 35 años, y Luz Jenny Yesquén Gamboa, de 31 años, quienes murieron en el lugar de los hechos.

El crimen ocurrió en el sector conocido como La Bugueña, en el corregimiento de San Antonio de los Caballeros, donde una llamada a la estación de Policía alertó sobre detonaciones de arma de fuego al interior de una vivienda.

Según la información preliminar, los dos esposos fueron encontrados con heridas ocasionadas por arma de fuego.

Las primeras verificaciones de las autoridades permitieron establecer que la puerta de ingreso de la vivienda presentaba señales de haber sido violentada.

Los investigadores buscan determinar si los responsables forzaron la entrada al inmueble antes de disparar contra la pareja.

Por ahora, se desconocen los móviles de este doble homicidio y no se ha informado sobre personas capturadas por estos hechos.