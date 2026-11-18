Antes del Mundial 2026 se comenzó a generar una duda en Sudamérica respecto a cómo serían las Eliminatorias hacia el Mundial 2030. Lo anterior, partiendo de que Argentina, Paraguay y Uruguay ya tienen asegurada su presencia en el certamen, por ser sedes de un torneo que compartirán con España, Portugal y Marruecos.

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Si bien Argentina, Uruguay y Paraguay solo acogerán unos partidos, ya cuentan con el cupo asegurado. Esta situación generó cuestionamientos, pues jugarían 10 equipos, pero solo 7 buscarían la clasificación mediante competencia.

La propuesta que definiría la Eliminatoria al Mundial

En las últimas horas comenzó a circular información de cómo se disputaría la Eliminatoria parahacerla competitiva y que cuente con la participación de los 10 equipos. El encargado de dar los primeros detalles fue el presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso.

“Es una nueva era, con una renovación de la ilusión, con vistas de que tenemos una Eliminatoria que comienza dentro de pocos meses, que va a ser en formato diferente, formato de Liga de Naciones, así que vamos a ir por un título”, dijo Alonso cuando se le preguntó por el proceso de Diego Forlán al frente de los Charrúas y lo que deparaba su continuidad.

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¿Cómo sería el formato de la Liga de Naciones en Sudamérica?

El formato consistiría en un todos contra todos de 18 fechas, por lo que habría ronda de ida y de vuelta para cada selección con los 9 rivales. La gran novedad sería que, el que termine en el primer puesto de la tabla, ganaría un título oficial, al estilo Liga de Naciones, lo que aumentaría competitividad para los equipos que ya están clasificados al Mundial.

No obstante, por ladiferencia en la cantidad de equipos, no podría haber ascensos ni descensos, como los hay en Europa. Este formato sería más parecido a la Liga de Naciones Eliminatoria que se implementó en el fútbol femenino nivel de Sudamérica.

De momento, se mantendría la distribución de 6 cupos directos y uno al repechaje, aunque hay versiones que apuntan a que serían 3 directos y 1 al repechaje. Estos se distribuirán según la ubicación en la tabla de posiciones, que no sea anfitrión.

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Habrá que esperar si el próximo viernes 20 de noviembre, en el Consejo de la Conmebol que se realizará en Barranquilla, en visperas de la final de la Copa Sudamericana, se confirma el formato y las fechas. Se maneja como fechas de inicio junio o septiembre de 2027.