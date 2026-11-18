Un nuevo homicidio de una mujer se registró en Barranquilla. La víctima, identificada como Kathy Julieth Mendoza Vides, de 18 años, fue asesinada con arma de fuego en hechos ocurridos el 17 de noviembre en el barrio El Bosque.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la joven se encontraba en su lugar de residencia cuando fue abordada por un sujeto que se movilizaba en motocicleta. El hombre le habría indicado que se subiera al vehículo como parrillera y posteriormente la trasladó desde su vivienda hasta el sitio donde se perpetró el crimen.

Investigan posibles problemas personales

En el informe de las autoridades también se señala que la joven, al parecer, mantenía una relación con un hombre conocido con el alias de ‘Carta’, quien presuntamente sería integrante del grupo delincuencial organizado ‘Los Pepes’. Esta situación habría generado problemas personales con la pareja sentimental de este hombre, identificada como Yaritza. Las autoridades deberán establecer si estos antecedentes tienen relación con el homicidio.

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Atlántico llega a 79 mujeres asesinadas

Con este caso, el departamento del Atlántico alcanza 79 mujeres asesinadas en lo corrido de 2026, de acuerdo con el registro de la Mesa Amplia de Mujeres. La cifra supera los 77 homicidios de mujeres contabilizados al cierre de 2024 y mantiene la preocupación de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres frente a la violencia de género en el territorio.