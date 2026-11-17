En medio de su discurso durante la Cumbre Patria Milagro SENA, en Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la estrategia SENA D.I.O.S., iniciativa que contempla una transformación de la oferta de formación de la entidad.

Al hablar sobre las posibles controversias jurídicas que podría generar esta estrategia, el mandatario vaticinó que podrían presentarse nuevas acciones de tutela en contra del plan.

El mandatario anticipó posibles acciones judiciales

“Por la estrategia D.I.O.S. nos pueden entutelar, pero Dios proveerá”, expresó De la Espriella durante su intervención, en una declaración en la que hizo referencia a los eventuales recursos judiciales que podrían interponerse frente a la iniciativa.

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¿Qué significa la estrategia D.I.O.S.?

El plan D.I.O.S. es un acróstico que reúne cuatro pilares fundamentales y establece una hoja de ruta para la transformación del SENA durante el periodo 2027-2030.

La letra D corresponde a Digitalización, con la que se busca hacer más ágil, moderno y conectado al SENA con las herramientas actuales de enseñanza. La I representa Innovación, enfocada en renovar los procesos, servicios y modelos de formación de la entidad.

Por su parte, la O hace referencia a Oportunidades, con el propósito de ampliar las opciones para aprendices, trabajadores, emprendedores, territorios y el sector empresarial. Finalmente, la S corresponde a Sostenibilidad, orientada a garantizar la viabilidad de los recursos, las sedes, los procesos institucionales y el talento humano.

La estrategia fue uno de los temas abordados durante este encuentro nacional, que reunió en Barranquilla a directivos del SENA y autoridades del Gobierno para presentar las apuestas de transformación de la entidad.