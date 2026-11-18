América de Cali ha tenido uno de los mejores semestres de los últimos años y ya tuvo su primer reconocimiento: llegar a la final de la Copa Colombia. El conjunto Escarlata pasó angustias ante Internacional de Bogotá, pero logró la clasificación e irá por su primer título en este campeonato en una disputa contra Once Caldas.

El cuadro vallecaucano empató en el partido de vuelta de las semifinales ante Internacional de Bogotá 1-1, pero se valió de la ventaja lograda en la ida para cumplir el objetivo. El gol de la clasificación lo consiguió Marcos Mina al 87′, luego de que Johan Caballero marcara al 53′ y tras un penal de Yeison Guzmán al 44′ que no pudo concretar.

Las declaraciones de David González

En rueda de prensa posterior a la clasificación, González se mostró entusiasmado por disputar una final que considera merecida.

“¿Será que lo que digan podrá ser tan malo como si no hubiéramos pasado la final? No, no creo. O sea, hay que reconocer es una semifinal contra un equipo que juega muy bien y que no tiene mucho que perder, la verdad. Para nosotros es llevar el peso de todo el semestre, de un semestre muy bueno que hemos hecho y que dependa de un partido", inició diciendo.

“Sí, obviamente sigue la liga y siguen los cuadrangulares y la posibilidad de otra final, pero llegar a la final de esta copa estoy seguro que para todos ustedes (periodistas) era una obligación, sobre todo por el calendario del que se habló mucho desde los 16avos, octavos, cuartos y semis y al final lo terminamos haciendo”, añadió.

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Asimismo, le dejó un mensaje a la afición, pues espera que cambie el chip de los hinchas y se deje de pensar que se juegue bien, pero que en las finales algo falte para ganar.

“Es para que para que la gente se quite un poquito eso que viene arrastrando América, que no entiendo por qué, porque para mí América es el histórico de este país. Y no me parece que los hinchas tengan que seguir arrastrando eso de que es que jugamos muy bien y en las finales no”, añadió.

Entretanto, también se refirió a la opinión de los que piensan que el equipo no jugó bien este partido de vuelta de las semifinales.

“Yo creo que ese pensamiento es más del que se quedó en la casa y lo ve por televisión, del que viene al estadio. Yo creo que el que viene al estadio, el mismo éxtasis de ese gol terminando y de pasar a una final como que le hace olvidar lo que haya podido haber pasado en el transcurrir del partido”, dijo.

“Hay que cambiar la mentalidad, por más que sí puede pasar que nosotros no juguemos nuestro mejor partido. Puede pasar porque a todos nos pasa, es imposible. Si no, no estaríamos acá. Pero hay que cambiar un poquito ese chip, hay que ser un poquito más positivo”, concluyó entretanto.

¿Cuándo sería la final de Copa Colombia?

Se espera que el partido de ida de la final se dispute el 19 de diciembre en el Pascual Guerrero, mientras que la vuelta sería el martes 22 de diciembre en el Palogrande de Manizales.

La razón por la cual el Blanco cierra en condición de local se debe a que terminó mejor ubicado en la reclasificación del primer semestre que América.