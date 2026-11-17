🔴 EN VIVO América vs. Inter de Bogotá: minuto a minuto de las semifinales vuelta de Copa Colombia

El América de Cali e Internacional de Bogotá se enfrentarán este 17 de noviembre a las 8:30 p.m. en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia. En la ida el América logró quedarse con lavictoria con un marcador de 2-1 en condición de visitante y llega con un gol de ventaja al partido en Cali.

Así llegan los equipos

En la fecha 19 de Liga, el América enfrentó al Deportivo Pereira y ganó 2-0 en Yopal, victoria que le sirivió para quedarse con el punto invisible de cara a los cuadrangulares semifinales del torneo.

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Por parte del Inter, llegó a la última fecha con 23 puntos y sin posibilidades de clasificar. En dicho partido se enfrentó a Inependiente Santa Fe y perdió en el Estadio Metropolitano de Techo por 2-0.

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