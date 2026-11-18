Terna de candidatos a la rectoría de la UTS

Bucaramanga

Quedó definida la terna de la que se escogerá al nuevo rector de la Universitaria Tecnológica de Santander, UTS, una institución de carácter público que tiene cerca de 30 mil estudiantes.

El Consejo Académico de la UTS eligió por votación a los tres candidatos a la rectoría para el periodo 2027-2031. Entre el 5 y el 15 de octubre de 2026 se habían inscrito 14 candidatos.

12 de esas personas cumplieron con los requisitos estipulados en el Estatuto General para continuar participando en el proceso.

La terna

Los tres candidatos que llegaron a la instancia final fueron Orlando Orduz Corredor; Abigail Tello Ríos y Óscar Arnulfo Acosta Cárdenas.

Orlando Orduz Corredor es contador público, egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab. Ha estado vinculado a la UTS en los últimos años. Es el actual vicerrector académico de la institución.

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Abigail Tello Ríos es ingeniera de sistemas de la Unab. Es docente de carrera de la UTS.

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Óscar Arnulfo Acosta Cárdenas es ingeniero mecánico de la Universidad Industrial de Santander, UIS. También es docente de la UTS.

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Este viernes 20 de noviembre, los tres candidatos participarán en un foro en el ágora Delfos del edificio Akros de la UTS a las 6 de la tarde.