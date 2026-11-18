La ministra de las TIC, Alexandra Falla, anunció la firma de un memorando de entendimiento con la compañía Meta, con el propósito de impulsar habilidades tecnológicas, la transformación digital y un entorno digital seguro para los menores de edad.

El anuncio se hizo en el marco de la ‘Milagro Week’ en Nueva York, el evento con el que el Gobierno de Abelardo De La Espriella busca atraer inversión extranjera a Colombia.

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De acuerdo con lo detallado por el Ministerio, el memorando tiene un plazo de ejecución de cuatro años, y establece líneas de cooperación en:

Formación y certificación digital.

Seguridad en línea.

Ciudadanía digital.

Gobernanza de Internet.

Transformación digital del sector público.

Protección de la niñez y la juventud en entornos digitales.

Fortalecimiento del emprendimiento.

Según contó la ministra Falla, en Colombia ya se ha empezado a trabajar conjuntamente en la protección de menores de edad en las redes sociales.

Con esta nueva alianza, se busca potencializar el trabajo ya hecho e ir más allá de capacitaciones y certificados para lograr resultados concretos, traducidos en emprendimientos y productividad, a partir de la conectividad.

En representación de Meta, estuvo la directora de Dominios, Mia Brickhouse, quien aseguró: " Nos entusiasma que nuestros objetivos sean comunes y se mantengan en el tiempo: educar, generar oportunidades, colaborar y garantizar que todos los colombianos tengan acceso y capacidades para desenvolverse en el entorno digital, brindándoles el apoyo que necesiten".

Por su parte, el vicepresidente Juan Manuel Restrepo destacó dos objetivos principales del acuerdo:

Luchar contra el reclutamiento forzado de niños y adolescentes por parte de grupos al margen de la ley.

por parte de grupos al margen de la ley. Tener capacidades para la formación de jóvenes en el sector digital: “permitir que la juventud tenga oportunidades pensando en su propio futuro”.

Acciones concretas del acuerdo entre el MinTic y Meta

El ministerio de las TIC compartió más detalles de las acciones concretas que se esperan materializar a partir del memorando de entendimiento firmado con Meta:

Cuatro grandes eventos al año en ciudades capitales, encuentros regionales y 100 sesiones anuales de mentoría especializada para microempresarios y mipymes, con contenidos sobre WhatsApp Business, Reels, publicidad digital e inteligencia artificial.

especializada para microempresarios y mipymes, con Un programa de inmersión en inteligencia artificial para 20 estudiantes con resultados destacados en las pruebas Saber 11 , con dos cupos garantizados para estudiantes del departamento del Meta.

, con dos cupos garantizados para estudiantes del departamento del Meta. Certificar al menos a 500 servidores públicos territoriales cada año en el uso ético y productivo de la IA, y brindar asistencia directa a dos proyectos anuales de innovación pública digital.

en el uso ético y productivo de la IA, y brindar asistencia directa a dos proyectos anuales de innovación pública digital. Desarrollar campañas de higiene cibernética y prevención de estafas y suplantaciones , en coordinación con el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT). También se actualizará el material de prevención sobre ciberacoso y explotación de menores en entornos digitales.

, en coordinación con el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT). También se actualizará el material de prevención sobre ciberacoso y explotación de menores en entornos digitales. Talleres de pensamiento crítico y prevención de la desinformación , así como actividades de bienestar digital y uso responsable de la tecnología dirigidas a padres y docentes, con una meta anual de alcance de 200 instituciones educativas.

, así como actividades de bienestar digital y uso responsable de la tecnología dirigidas a padres y docentes, con Como parte de la agenda de gobernanza de Internet , se prevé una mesa técnica anual sobre ciberseguridad, infraestructura y mitigación de abusos en nombres de dominio, con participación de especialistas de Meta, MinTIC y el administrador del dominio .co.

, se prevé una mesa técnica anual sobre ciberseguridad, infraestructura y mitigación de abusos en nombres de dominio, con participación de especialistas de Meta, MinTIC y el administrador del dominio .co. Un comité integrado por dos representantes del Gobierno y dos de Meta harán seguimiento a la implementación del memorando. El acuerdo no implica transferencia de recursos financieros entre las partes: cada una asumirá los costos de las actividades a su cargo.

La cooperación busca contribuir a un ecosistema digital más seguro, inclusivo e interoperable, con especial atención a las comunidades rurales y vulnerables, las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad y los territorios con menor conectividad.