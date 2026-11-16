El Gobierno nacional puso en marcha una ofensiva digital para cerrarles el paso a las estructuras armadas ilegales que utilizan internet como herramienta de captación. Se trata del Equipo CazaRed: Niñez Segura, una célula permanente integrada al Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT), diseñada exclusivamente para rastrear, analizar y reportar intentos de reclutamiento de menores en entornos digitales.

De acuerdo con el balance entregado por la ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, los resultados de la fase inicial confirman la magnitud de esta amenaza en línea. En sus primeros 27 días de funcionamiento, el grupo identificó 1.200 publicaciones sospechosas de distintos actores armados, elaboró 61 informes técnicos y gestionó con las plataformas digitales, la Policía y la Fiscalía el cierre de 41 cuentas de gran difusión.

Estas acciones permitieron bloquear más de un millón de interacciones y mitigar 15 millones de visualizaciones de material riesgoso, cifra equivalente al 68% del contenido peligroso detectado. La unidad no reemplaza las labores de investigación judicial, sino que actúa como un puente técnico y preventivo.

Uno de los tres ejes operativos es la detección en fuentes abiertas, la cual rastrea etiquetas, ofertas laborales o económicas engañosas, música, símbolos y narrativas que buscan normalizar la violencia o atraer a jóvenes hacia grupos criminales.

Así mismo, analiza redes de difusión y filtra contenidos manipulados o reutilizados para evitar falsas alarmas y evaluar el nivel de peligro según cada territorio.Además, remite reportes formales a las redes sociales para que evalúen infracciones a sus normas comunitarias y traslada los hallazgos a las autoridades judiciales y de protección.

Señales de alerta y canales de denuncia para las familias:

Junto al despliegue tecnológico, el Ministerio TIC enfatizó que la vigilancia en el hogar es determinante para prevenir el engaño digital. Padres y cuidadores deben prestar atención a la combinación de conductas como el aislamiento repentino, cambios bruscos de ánimo, caída en el rendimiento escolar o el uso de lenguaje y simbología alusiva a armas.

También constituyen focos de alerta las invitaciones de desconocidos a migrar hacia chats privados o aplicaciones cifradas, la petición de ocultar conversaciones, las preguntas insistentes sobre rutas escolares o ubicación familiar, y la recepción inexplicable de dinero, recargas telefónicas, dispositivos o monedas virtuales.

Ante cualquier sospecha de instrumentalización o riesgo para un menor, la ciudadanía dispone de líneas gratuitas y directas sin intermediarios: